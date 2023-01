Ravenna, pitbull esce dal recinto del canile e azzanna bimbo di 10 anni che voleva adottare un cane I fatti nel primo pomeriggio di oggi nel canile comune di Ravenna. Il piccolo non sarebbe comunque in gravi condizioni. Indaga la polizia locale.

A cura di Biagio Chiariello

Un bimbo di 10 anni è stato azzannato da un cane pitbull oggi pomeriggio 31 gennaio nel canile comune di Ravenna. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polizia locale di Ravenna per i rilievi, i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero. Il piccolo ha comunque riportato ferite solo di lieve gravità.

Stando a quanto ricostruito, il bambino era accompagnato dalla madre era in visita al canile, per adottare un amico a quattro zampe, quando è stato aggredito dal pitbull, che sarebbe riuscito improvvisamente ad evadere dalla sua gabbia e a sfuggire al controllo degli addetti. Il molosso che lo ha morso in diverse parti del corpo prima che gli operatori intervenissero per allontanarlo. La vicenda è comunque ancora da definire nei suoi contorni.

Il piccolo è stato trasportata in eliambulanza in codice di media gravità 2 all’Ospedale di Ravenna. Come detto, non sarebbe in pericolo di vita. Ma lo spavento, anche e soprattutto quello della genitrice che era con lui, è stato notevole. Nel pomeriggio gli ha fatto visita per accertarsi delle sue condizioni anche l’Assessore comunale Igor Gallonetto, che subito dopo l’incidente aveva raggiunto il canile per capire la dinamica dei fatti.

Sul posto gli agenti della polizia locale, a cui sono affidate le prime indagini per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Un caso che ha ricordato quello avvenuto lo scorso novembre a Maresso, una frazione di Missaglia in provincia di Lecco, dove un bambino di quattro anni era stato azzannato da un pitbull amstaff che gli aveva spaccato la mandibola.