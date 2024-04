Cinque persone trovate morte in casa in Usa, la scoperta di un bimbo di 10 anni: “Sono stati uccisi”

video suggerito

Drammatica scoperta in una casa alla periferia di Oklahoma City, Stati Uniti: i corpi di 5 persone, inclusi due bambini, sono stati trovati senza vita nella zona tra Mustang e Yukon lunedì scorso. È quanto ha riferito la polizia. Delle cinque vittime, uno era uno studente delle scuole medie presso la Meadow Brook Intermediate, un altro frequentava la Mustang High School e un altro si era diplomato alla Mustang Public Schools nel 2023. Quasi tutti, dunque, giovanissimi. Insieme a loro, anche le salme di un uomo e di una donna, la cui identità deve ancora essere confermata.

"Siamo scioccati e i nostri cuori sono spezzati; questa tragedia semplicemente sfida la nostra comprensione", ha scritto in un comunicato il sovrintendente del distretto, Charles Bradley. La loro sarebbe stata una morte violenta, come ha specificato Gary Knight, del dipartimento di polizia di Oklahoma City: "Tutti e cinque presentano ferite compatibili con quelle di un omicidio. Non si è trattato di un incidente col monossido di carbonio o qualcosa del genere. Queste sono cinque persone che sono state uccise", ha detto.

La polizia ha precisato di essere stata allertata da un bambino di 10 anni che aveva scoperto i corpi senza vita. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo e capire quale fosse il legame tra le cinque vittime.

Secondo le primissime informazioni disponibili, un'arma da fuoco è stata trovata sopra il corpo di una delle vittime, il maschio più adulto, portando le autorità a ipotizzare che si sia trattato di una sparatoria, ma mancano conferme. La triste scoperta ha suscitato molto scalpore nel quartiere. Uno dei vicini, Edgar Felix, ha detto a KOCO 5 News: "Mi chiedo cosa facessero in quella casa. Non è mai bello sapere che cose del genere succedono a un bambino piccolo".