Rapinata e picchiata in casa: 80enne reagisce, ferisce al volto il malvivente e lo fa arrestare Grazie alla descrizione fornita dalla donna, alla ferita e agli elementi raccolti, i carabinieri hanno individuato e tratto in arresto poco dopo il presunto rapinatore.

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Sorpresa e aggredita in casa sua, rapinata e picchiata da un uomo molto più giovane di lei, una ottantenne ha trovato a forza e il coraggio di reagire ferendo al volto il malvivente e chiamando aiuto, riuscendo quindi a farlo arrestare.

È la storia di una pensionata siciliana di Termini Imerese, nel Palermitano, che grazie a lucidità e prontezza ha permesso ai carabinieri di poter identificare e fermare poco dopo il presunto rapinatore che è finito in manette.

L'uomo arrestato è un cinquantine della zona che, come accertati dagli inquirenti, conosceva la vittima e i familiari e per questo l'aveva individuata come bersaglio sapendo che era da sola in casa.

L'arrestato ha agito nottetempo, intrufolandosi nell'abitazione della pensionata, rompendo la porta finestra di un balcone e sorprendendola nel sonno.

Probabilmente l'uomo pensava di andare sul sicuro ma l'ottantenne ha reagito e ferito al volto l'aggressore che l'ha brutalmente picchiata. Le sue urla hanno richiamato l'attenzione degli altri condomini del palazzo che hanno avvisato le forze dell'ordine.

Il rapinatore nel frattempo è riuscito a sottrarre circa 150 euro in contanti dalla casa e a darsi alla fuga dallo stesso balcone da cui era entrato.

La sua fuga però è durata molto poco. Grazie alla descrizione fornita dalla donna, alla ferita e agli elementi raccolti nel corso del sopralluogo dai Carabinieri, infatti, l’uomo è stato individuato e tratto in arresto poche ore dopo. La refurtiva è stata quindi riconsegnata alla vittima dai Militari dell’Arma

Per lui è scattala denuncia per rapina aggravata e lesioni personali. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Termini Imerese, dopo la convalida del fermo, ha disposto per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la propria abitazione.