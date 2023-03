Rapinarono e accoltellarono un militare 23enne in pieno centro: arrestati 3 minorenni Lo scorso 11 settembre, un 23enne fu accoltellato durante una rapina in pieno centro a Foggia. Dopo 6 mesi di indagini, le forze dell’ordine hanno arrestato i 3 minori responsabili dell’aggressione.

Fu accoltellato e rapinato in pieno centro a Foggia. La vittima, un militare 23enne del posto, fu ferito a un fianco da un fendente durante la rapina. Dopo essere stato portato in pronto soccorso e salvato dall'equipe medica, il giovane raccontò alle forze dell'ordine quanto accaduto. Dopo sei mesi, i carabinieri della Compagnia di Foggia sono riusciti a individuare i responsabili: si tratterebbe di 3 minorenni che hanno agito per sottrarre al militare un braccialetto in oro. Uno dei tre è stato condotto in un istituto penitenziario minorile, mentre gli altri in una comunità per minori. L'accusa è di tentato omicidio e rapina impropria aggravata.

Sui tre sono state raccolte diverse prove anche grazie al lavoro del personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale intervenuto per i rilievi tecnici sul luogo dell'aggressione. Stando a quanto ricostruito, i tre ragazzini avrebbero aggredito la vittima con diversi pugni per sottrargli un braccialetto d'oro che aveva al polso. Quando il 23enne ha reagito, lo hanno ferito con un fendente al fianco, causandogli la perforazione del polmone sinistro e mettendolo in pericolo di vita.

Subito dopo, si sono dileguati a piedi con il bottino, convinti di averla fatta franca. Per mesi le forze dell'ordine hanno cercato di ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili, arrivando alla fine ai nomi dei tre ragazzi. A sferrare il fendente, sarebbe stato il più piccolo della comitiva.

Le indagini sono state condotte anche grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le immagini sono infatti state analizzate dalle forze dell'ordine che alla fine, anche grazie alle evidenze mostrate nei video, sono riuscite a mettersi sulle tracce dei minori. I militari hanno inoltre ascoltato i residenti della zona.