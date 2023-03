Ragusa, la sciarpa si impiglia nel trapano elettrico e lo strangola: trovato morto in casa Un uomo di 91 anni è morto strangolato dalla sua sciarpa mentre lavorava con un trapano elettrico nella sua abitazione di Acate, nel Ragusano. L’indumento è infatti rimasto impigliato negli ingranaggi dello strumento.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un 91enne di Acate, nel Ragusano, ha perso la vita strangolato dalla sua sciarpa. Secondo quanto reso noto finora, Antonio Campo stava lavorando con un trapano elettrico nella sua abitazione di via Michele Amari per alcune faccende domestiche quando la sciarpa si è incastrata negli ingranaggi dello strumento, attorcigliandosi in pochissimo tempo intorno al collo asfissiandolo.

Il 91enne ipovedente sarebbe morto così e il suo corpo è stato trovato poco tempo dopo in casa. L'anziano stava probabilmente tagliando della legna da rivendere, come era solito fare da anni. Quando si è verificato il fatto, il 91enne era solo in casa. A trovarlo sarebbe stata l'anziana moglie, che ha allertato subito le autorità e i sanitari del 118 accorsi immediatamente sul posto.

Antonio Campo

Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico per cercare di salvargli la vita, per il 91enne non vi era già più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e le forze dell'ordine sono intervenute per effettuare i primi rilievi utili a chiarire cosa fosse accaduto nell'abitazione di Acate. Dopo poco tempo, però, i militari hanno appurato che il decesso era dovuto a un tragico incidente domestico e i familiari hanno potuto disporre le esequie. I funerali si svolgeranno nella giornata di oggi, mercoledì 15 marzo alle 15.30 nella Chiesa Madre di Acate.

Il 91enne era molto conosciuto nel paese del Ragusano anche grazie alla sua attività di vendita della legna. I residenti, che parteciperanno al funerale previsto per il pomeriggio odierno, si sono stretti attorno alla famiglia dell'anziano per aiutarla a superare il momento delicato. Tutti hanno espresso incredulità e dispiacere per la morte improvvisa e violenta dell'anziano 91enne. La famiglia dell'uomo, invece, si è chiusa nel dolore.