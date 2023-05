Ragù con carne ritirato dai negozi per possibile presenza di pezzi di vetro Come spiega l’avviso di richiamo del Ministero della salute il ritiro dell’intero lotto di ragù è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore dopo la segnalazioni di un corpo estraneo in uno dei vasetti, in particolare si tratta di un pezzetto di vetro.

A cura di Antonio Palma

Un lotto di Ragù con carne di cinghiale in vasetto è stato ritirato dagli scaffali dei supermercati per un possibile rischio fisico per i consumatori. Come spiega l'avviso di richiamo, datato 11 maggio e pubblicato dal Ministero della Salute e dalla catena di supermercati Carrefour, il ritiro dell'intero lotto è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore dopo la segnalazioni di un corpo estraneo in uno dei vasetti, in particolare si tratta di un pezzetto di vetro.

Il prodotto in questione è il Ragù con carne di cinghiale venduto a marchio Terre d’Italia di Carrefour e prodotto per GS Spa dall’azienda Triglia Srl, nello stabilimento di Nodica, frazione del comune di Vecchiano, in provincia di Pisa (marchio di identificazione IT 9 1575 L CE). Il ragù è venduto in vasetti di vetro da 20 grammi ciascuno.

Il lotto interessato dal ritiro è quello con termine minimo di conservazione fissato al 30 marzo 2024. Tutti i vasetti di ragù in vendita col lotto indicato son stati già ritirati dal produttore ma per chi ne avesse già acquistato uno senza aprirlo, a scopo precauzionale, si raccomanda di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita. I consumatori possono contattare il numero verde di Carrefour 800 650 650

Richiamati popcorn per forno a microonde

Il Ministero della salute segnala anche il richiamo di un lotto di popcorn per forno a microonde a marchio Nezin per la presenza di pesticidi oltre i limiti consentiti dalla normativa europea. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 3×100 grammi con il numero di lotto 22336 e il termine minimo di conservazione fissato al 03/12/2024.

I popcorn per microonde richiamati sono stati prodotti dall’azienda Liven Sau nello stabilimento di P.I. La Valldan, a Berga, Barcellona, Spagna. Anche in questo caso si raccomanda di non consumare i popcorn con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicati e restituirlo al punto vendita d’acquisto.