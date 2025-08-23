Ragazzo di 31 anni trovato morto in casa nel Brindisino, non rispondeva al telefono e la madre ha dato l’allarme

Nella tarda serata di ieri, venerdì 22 agosto, a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento di un ragazzo di 31 anni che da diverse ora non rispondeva al telefono. Entrati in casa, i militari hanno trovato il corpo del giovane senza vita. Nonostante sul corpo non risulterebbero essere segni di violenza, la procura della Repubblica ha comunque deciso di aprire un fascicolo d'indagine e disporre l'autopsia sul cadavere.

La madre del trentunenne tentava da ora di mettersi in contatto con lui, poi – non riuscendoci – ha deciso di chiamare il 112 e chiedere ai carabinieri di andare a verificare le condizioni del figlio, un giovane impiegato in un supermercato come macellaio. Così il nucleo radiomobile della locale compagnia si è recato presso la sua abitazione e, non ottenendo alcuna risposta, hanno sfondato la porta per entrare.

Lì il personale della volante ha trovato il corpo del 31enne ormai senza vita. I militari, pur non costatando segni di violenza sul corpo del giovane, hanno informato il sostituto procuratore di turno, che ha immediatamente aperto un fascicolo di indagine e disposto il sequestro dell'abitazione.

Un elemento utile alle indagini per accertare la causa del decesso sarà che, al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la porta dell'appartamento regolarmente chiusa. Inoltre il pubblico ministero ha chiesto che vengano visionate le riprese di una telecamera posta proprio all'esterno della casa. Nelle prossime ore sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia e gli altri esami utili alla ricostruzione di quanto accaduto.