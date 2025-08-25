Ragazzo di 27 anni trovato morto in casa dai genitori: “Sul viso aveva una maschera antigas, sequestrato il pc”

Un ragazzo di 27 anni è stato trovato senza vita dai genitori mentre era in casa a Roseto degli Abruzzi (Teramo) davanti al pc e con una maschera antigas sul volto. Accertamenti in corso: sequestrati computer e cellulari.

Giallo a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dove un ragazzo di 27 anni è stato trovato cadavere davanti al pc in casa dai propri genitori. È successo nella serata di ieri: la mamma e il papà hanno allertato il 118 ma quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza

Come confermano fonti investigative a Fanage.it, il giovane aveva sul volto una maschera antigas, del tipo usato anche in edilizia, che era a sua volta collegata ad una bomboletta di gas refrigerante di libera vendita. Al momento, la pista più seguita risulta essere quella del gesto volontario, forse frutto di una delle tante challenge che popolano social network e canali streaming, ma la Procura di Teramo ha disposto ulteriori accertamenti condotti dai carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

In particolare, sono stati sequestrati non solo la maschera trovata sul volto del giovane ma anche i dispositivi informatici rinvenuti nell'abitazione del 27enne, tra cellulari e computer. La salma, che si trova presso l'obitorio dell'ospedale di Teramo, resta ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che deciderà se disporre o meno l'esame autoptico per chiarire i dubbi sul decesso del ragazzo.