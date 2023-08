Ragazzo di 24 anni muore annegato a Riccione mentre fa il bagno in mare, salvato in extremis l’amico Un ragazzo di 24 è morto annegato oggi nella zona Marano di Riccione mentre nuotava con due amici. Uno di loro ha dato l’allarme, l’altro è riuscito a salvarsi in extremis.

A cura di Ida Artiaco

Quella che doveva essere una giornata al mare tra relax e divertimento si è trasformata in tragedia per un gruppo di amici che si trovavano nella spiaggia libera della zona Marano di Riccione tra i bagni 137 e 138.

Un ragazzo di 24 anni di origine egiziana è morto annegato mentre faceva il bagno con i suoi amici. Il dramma si è consumato intorno alle 19 di oggi. Nonostante gli sforzi disperati dei soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare e il medico del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel tratto di mare antistante la foce del fiume Marano. Uno degli amici della vittima è riuscito a raggiungere in autonomia la riva e ha dato l'allarme facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, mentre il secondo è stato tratto in salvo da un bagnante e dal marinaio di salvataggio in extremis.

Una volta arrivato a riva successivamente è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i militari della Capitaneria di porto per i rilievi del caso. Stando a quanto emerso, il 20enne sarebbe stato trascinato al largo della corrente. Preso dal panico, avrebbe quindi iniziato ad annaspare fino ad andare sott'acqua.

Sempre oggi un altro dramma si è consumato nella vicina Cattolica, dove una donna di Perugia di 78 anni è morta di fronte al bagno 8. La vittima si trovava in vacanza con la figlia: ha presumibilmente accusato un malore ed è morta per annegamento. Il suo corpo senza vita è stato trovato tra gli scogli dai numerosi bagnini di salvataggio intervenuti.