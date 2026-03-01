Ragazzino di 14 anni accoltellato da un coetaneo su un autobus a Genova: ricoverato in codice rosso

È in codice rosso il 14enne ricoverato in seguito all’accoltellamento subito su un autobus a Rivarolo (Genova). Arrestato per l’aggressione un 15enne che al momento del fermo stava cercando di sbarazzarsi degli abiti che aveva indosso al momento dell’accoltellamento.

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato mentre si trovava su un autobus di Rivarolo, in Valpolcevera (Genova). Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, 28 febbraio, quando l'adolescente è stato aggredito da un altro minorenne proprio a bordo del bus. L'aggressore è un 15enne che è stato rintracciato poco dopo il fatto e arrestato.

Dopo essere stato portato in Questura, il 15enne risulta a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile ed è in stato di arresto. Il ragazzo ferito è stato operato d'urgenza all'ospedale Villa Scassi per le gravi lesioni riportate. Il minorenne arrestato è stato fermato mentre aveva indosso gli indumenti dell'aggressione. Il ragazzino aveva provato a disfarsi degli abiti, ma le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciarlo prima che riuscisse a gettarli via. Fondamentali per individuare il ragazzo sono state le telecamere a bordo del bus dove si è consumata l'aggressione.

Sono ancora in corso le indagini per risalire al movente dietro l'accoltellamento. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha commentato quanto successo a bordo dell'autobus. "Abbiamo appreso con preoccupazione la notizia dell'aggressione a Rivarolo. Al 14enne e alla sua famiglia va tutta la nostre solidarietà. Come amministrazione, attraverso la nostra polizia locale, stiamo mettendo in campo ogni risorsa possibile per aumentare la sicurezza in città. Pochi giorni fa abbiamo presentato il piano per la sicurezza urbana che prevede, tra le altre cose, anche più pattuglie della polizia locale alle fermate delle linee del trasporto pubblico".

Nel frattempo, le forze dell'ordine lavorano per ricostruire la dinamica dei fatti e per individuare il movente dietro l'aggressione. Ulteriori informazioni arriveranno nelle prossime ore dopo l'arresto del 15enne, individuato poche ore dopo l'accoltellamento.