Ragazzina di 13 anni violentata dal fidanzato: "Non volevo mi lasciasse". Spedizione punitiva degli amici Un ragazzina di 13 anni di Genova sarebbe stata costretta dal fidanzato 15enne a subire rapporti sessuali e non avrebbe detto nulla per paura che lui la lasciasse. Poi ha raccontato tutto agli amici che hanno organizzato una spedizione punitiva a casa del ragazzo. Così la polizia ha scoperto lo stupro. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Sarebbe stata stuprata a soli 13 anni da quello che era il suo fidanzatino per paura che quest'ultimo la lasciasse. Ma gli amici di lei hanno organizzato una spedizione punitiva a casa dell'ex, portando all'attenzione delle forze dell'ordine quanto era successo. Ma procediamo con ordine.

La vicenda si svolge a Genova. Come ha ricostruito Il Secolo XIX, la ragazzina di 13 anni avrebbe confidato ad un gruppo di amici e al nuovo ragazzo di essere stata costretta dall'allora fidanzatino 15enne a subire rapporti sessuali. In un primo momento non avrebbe detto nulla perché aveva paura che lui interrompesse la loro relazione.

Ma gli amici, tutti di età compresa tra i 13 e i 16 anni, hanno organizzato una spedizione punitiva a casa del 15enne, che si sarebbe anche difeso mostrando un grosso coltello da cucina. Poi ha chiamato la polizia che, intervenuta dunque su richiesta del ragazzo, ha scoperto l'accusa di stupro. Quanto è successo è diventato una delicata indagine giudiziaria coordinata dalla Procura minorile, in cui il quindicenne risponde di violenza sessuale aggravata.

Negli ultimi giorni gli accertamenti hanno registrato significative conferme da parte della vittima, durante un incidente probatorio. La 13enne e il presunto aggressore avrebbero cominciato a frequentarsi circa un anno fa, poi dopo qualche mese la ragazzina avrebbe ceduto alle avances sessuali del ragazzo, nonostante fosse contraria. Agli inquirenti avrebbe detto di essersi sentita "sopraffatta" dalla sua "personalità", descritta come "aggressiva". Per mesi non ha raccontato nulla a nessuno, finché non ha conosciuto un altro ragazzo: a quel punto si è decisa a confidarsi con gli amici.