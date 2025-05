video suggerito

Ragazzi trovano in strada borsa con 6mila euro e la portano alla polizia: padrona li rintraccia e li ringrazia Avranno sicuramente qualcosa da raccontare i quattro ragazzi di Arezzo che si sono imbattuti nella borsa, appoggiata su una panchina davanti a una gelateria, scoprendo che all'interno vi erano oltre 6mila ero in contanti.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una normale e tranquilla serata tra amici in piazza ma quanto capitato a quattro ragazzi toscani ad Arezzo è sicuramente qualcosa che ricorderanno per sempre. In strada, appoggiata su una panchina, giaceva abbandonata una strana borsa nella quale hanno scoperto oltre 6mila euro in contanti oltre a gioielli e carte di credito.

L'episodio nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio scorso mentre i quattro ragazzi aretini bighellonavano davanti a una gelateria della città, in pieno centro storico di Arezzo. Quando hanno visto quella borsa incustodita da diverso tempo proprio davanti a loro, hanno pensato di dare un'occhiata ma probabilmente grande è stata la loro sorpresa quando hanno visto che all'interno era piena di contanti in mazzetti di dollari, carte di credito e anche qualche gioiello.

Senza esitare i quattro amici, poco più che ventenni, hanno deciso così di rivolgersi alla polizia e recarsi immediatamente in Questura per consegnare il tutto alle Forze dell’ordine. Si è scoperto così che la borsa conteneva ben 7mila dollari, oltre 6200 ero. All'interno inoltre anche alcuni gioielli in oro, documenti personali e carte di credito.

Mentre i ragazzi tornavano a casa, gli agenti della polizia quindi si sono messi al lavoro per rintracciare il proprietario. Grazie ad alcuni documenti, alla fine sono riusciti a risalire alla padrona della borsa. Si tratta infatti di una donna di nazionalità argentina che era arrivata ad Arezzo in quei giorni per lavoro. Era impegnata come hostess alla fiera OroArezzo.

Come hanno confermato dalla polizia, la donna, informata del ritrovamento, è accorsa a riprendere la sua borsa e ha poi voluto rintracciare i ragazzi tramite i dati riportati nel verbale e li ha voluti incontrare per ringraziarli di persona.