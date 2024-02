Ragazzi scomparsi a Olbia, il padre di Giuseppe: “Adulti li stanno trattenendo, fateli tornare a casa” Il padre di Giuseppe Contini, il ragazzo scomparso insieme a Karol Canu in Sardegna: “La cosa che mi preoccupa è che siano in mano ad adulti che li tengono in ostaggio e non possono tornare a casa. Se così fosse, voglio dire a queste persone di mettersi una mano sulla coscienza e lasciar andare questi ragazzi minorenni a casa perché noi non stiamo vivendo più”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Da sinistra, Giuseppe Contini e Karol Canu (Facebook)

Vanno avanti in Sardegna le ricerche dei due ragazzi di 15 e 17 anni scomparsi a Olbia dalla sera di giovedì 25 gennaio. Nonostante i ripetuti appelli, Giuseppe Contini e Karol Canu non danno notizie ai loro familiari ormai da più di una settimana.

Durante le ricerche dei due ragazzi, coordinate dalla Prefettura di Sassari, le forze dell’ordine stanno utilizzando anche l'elicottero "Fiamma" del 10/o Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia.

Secondo le ultime indiscrezioni, gli uomini dell'Arma si starebbero concentrando in particolare nell'agro di Olbia e le sue frazioni come Berchideddu, insieme con Putzola, frazione del Comune di Padru. Si perlustrano casolari abbandonati e vecchi stazzi. Fra le piste prese in considerazione, ci sarebbero anche quelle dei riti satanici e della droga.

Ieri sera in collegamento con Quarto Grado il padre di Giuseppe Contini ha lanciato un nuovo appello: "Rientra a casa che tutti ti stiamo aspettando a braccia aperte. Qualsiasi problema ci sia lo risolviamo insieme", le parole dell’uomo. "È la nona notte senza mio figlio, al freddo e al gelo. Spero sia una ragazzata ma la cosa che ora mi preoccupa è che siano in mano ad adulti che li tengono in ostaggio e non possono tornare a casa. Se così fosse, voglio dire a queste persone di mettersi una mano sulla coscienza e lasciar andare questi ragazzi minorenni a casa perché noi non stiamo vivendo più. Temo per la loro sorte".

La sera del 25 gennaio i due minorenni sono stati visti insieme all'interno di un bar in via Roma a Olbia, i loro telefoni risultano ormai spenti. L'ultima cella a cui si è agganciato il cellulare di Contini è nella zona dell'Istituto scolastico Agrario di Olbia, il giorno stesso della scomparsa. Suo padre ha detto che l’ultimo messaggio Giuseppe l'ha inviato a sua mamma il 25 sera: le diceva che avrebbe dormito da un amico.

"C'è un muro di omertà a scuola e nei bar, nessuno ha visto Karol e Giuseppe. Mio figlio ha conosciuto Karol a capodanno, solitamente usciva con altri ragazzi. Quella sera è uscito di casa con 5 euro in tasca, non ha preso nulla a casa, né zaino né altro. Io credo siano qui in Sardegna", ha detto ancora il padre di Giuseppe.