Ragazza di 16 anni esce di casa e scompare, l’appello della mamma: “Aiutateci a trovare Irene”

A cura di Eleonora Panseri

Sono giorni di apprensione per la famiglia di una ragazza di 16 anni, Irene, allontanatasi dalla sua abitazione di Misterbianco, in provincia di Catania, due giorni fa.

La mamma della 16enne, che sarebbe scomparsa, secondo quanto ha riferito la donna, intorno alle 12.30 di lunedì 27 maggio, si è rivolta alla trasmissione ‘Chi L'ha Visto?'.

Come si legge nella segnalazione pubblicata dal programma, la ragazza si sarebbe allontanata dall'abitazione approfittando di un momento in cui non c’era nessuno in casa. Dal pomeriggio di lunedì non ha più fatto ritorno e non si hanno sue notize.

Secondo quanto riferito dal programma di Rai 3, dopo la scomparsa della 16enne, la mamma ha sporto formale denuncia alle forze dell'ordine. Il telefono cellulare di Irene risulta spento. Carmela ritiene che la figlia potrebbe essersi allontanata con un pigiama con disegni di Hello Kitty e Topolino. La ragazza è alta 1 metro e 55 centimetri circa, ha occhi e capelli castani.

Durante la puntata di questa sera, mercoledì 29 maggio, la conduttrice Federica Sciarelli ha chiamato in diretta la madre di Irene, Carmela. Attraverso la trasmissione la mamma della ragazza ha lanciato un appello chiedendo alla figlia di tornare a casa.

“Siamo molto preoccupati, ti aspettiamo a casa”, ha detto la donna. Carmela si è poi rivolta anche a chi potrebbe sapere qualcosa, avere notizie su Irene: "Se c’è qualcuno che le sta dando ospitalità, se c’è qualcuno che sa qualcosa, ci faccia sapere o contatti i carabinieri".

L'invito è ovviamente quello di contattare le forze dell'ordine (o anche la redazione di ‘Chi L'ha Visto?', che è in contatto con la madre della 16enne), nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di informazioni utili per ritrovare la ragazza che si è allontanata di casa da due giorni. Una situazione che sta causando molta ansia ai familiari di Irene che ha soltanto 16 anni.