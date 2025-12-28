Mamma e figlia di 15 anni muoiono a Campobasso per sospetta intossicazione: avevano mangiato pesce

Una ragazza di 15 anni è morta all’ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta epatite fulminante legata ad una intossicazione alimentare: avrebbe consumato del pesce durante le feste, anche i genitori avrebbero manifestato gli stessi sintomi. Disposta l’autopsia.

Immagine di repertorio.

Tragedia a Campobasso dove una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli per una sospetta epatite fulminante legata ad una intossicazione alimentare. La giovane, arrivata al pronto soccorso dopo aver accusato per ore un malessere, aveva consumato del pesce durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia.

Poche ore dopo è morta anche la mamma della 15enne. Lo si apprende da fonti mediche. La donna, Antonella Di Ielsi, di 50 anni di Pietracatella, era ricoverata in gravi condizioni. Lavorava con il marito commercialista, Gianni Di Vita, 55 anni, che è stato in passato a lungo sindaco del paese. È stata disposta l'autopsia su entrambi i corpi per chiarire le cause della morte.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, la 15enne, che era già stata un paio di volte in ospedale per sospetta gastroenterite nelle ore successive al 24 dicembre, era stata trasferita in rianimazione nel corso della mattinata di ieri, a causa di un improvviso e grave peggioramento delle sue condizioni cliniche. In serata, purtroppo, il decesso. Come riporta la stampa locale, stando ad alcune indiscrezioni non confermate, anche i genitori avrebbero manifestato sintomi simili nei giorni successivi alla Vigilia di Natale, dopo un pasto a base di cozze.

Anche loro si sarebbero rivolti all’ospedale: le condizioni di salute del padre, tuttavia, sarebbero progressivamente migliorate, anche se si valuta il trasferimento a Roma, mentre il quadro clinico della 15enne sarebbe rimasto critico.

La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano.