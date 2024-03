Ragazza 18enne ricoverata in rianimazione per meningite: “È stata in discoteca e in gita con la scuola” Una 18enne di Feltre è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Belluno per una meningite meningococcica: attivata la profilassi per i compagni con cui era stata in gita in Germania qualche giorno prima. Aveva anche frequentato una discoteca di Tonadico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Una ragazza di 18 anni di Feltre è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale di Belluno dopo aver manifestato i sintomi della meningite. Le analisi effettuate in laboratorio hanno confermato che si tratta di una forma di meningite meningococcica.

I primi sintomi sono comparsi nella giornata di sabato 23 marzo. Questa mattina la giovane è arrivata in ospedale a Belluno e il quadro clinico ha suggerito il ricovero nel reparto di Malattie Infettive con successivo trasferimento, a scopo precauzionale, in rianimazione.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ha informato che sono state immediatamente attivate tutte le misure di profilassi per i parenti della ragazza e i compagni di classe con cui è stata in contatto nei giorni scorsi. La ragazza, infatti, che frequenta l'indirizzo turistico dell'Istituto comprensivo di Primiero, era stata in gita con i compagni di scuola in Germania pochi giorni prima del ricovero.

L'indagine epidemiologica – si legge in una nota dell'Apss – ha evidenziato, oltre ai contatti scolastici, anche quelli in una discoteca di Tonadico, La Lanterna Verde Disco Club, dove la giovane si è recata nella notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo. "Si invitano pertanto tutte le persone che hanno frequentato la discoteca in quest'occasione a fare riferimento agli ambulatori di igiene pubblica di Tonadico e Borgo Valsugana per avere maggiori informazioni ed eventualmente avviare la profilassi. Gli ambulatori sono aperti dalle 13.30 alle 15 e sono comunque contattabili via mail o telefono", scrive l'Apss.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Apss di Trento curerà, dunque, le attività di profilassi a favore dei contatti stretti residenti in Trentino o comunque connessi alla frequenza scolastica in Primiero. Lo stesso farà il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss Dolomiti per i contatti stretti residenti in provincia di Belluno. In questo caso c'è un ambulatorio dedicato alla profilassi antibiotica all’Ufficio igiene di Via Borgo Ruga, 30 a Feltre operativo oggi 25 marzo 2024 dalle 15 alle 19 e domani 26 marzo 2024 dalle 9 alle 13.

Le linee guida in casi come questo raccomandano la somministrazione di una dose di antibiotico, a scopo preventivo, ai contatti stretti del contagiato nei sette giorni precedenti l’inizio della sintomatologia.