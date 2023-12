Quindicenne accoltellato fuori da scuola: il 14enne fermato lo ha aggredito dopo una lite tra compagni Il quindicenne gravemente ferito fuori dalla sua scuola di Cagliari è stato accoltellato da un ragazzino più piccolo di lui di un anno dopo un litigio tra compagni di scuola. Secondo quanto reso noto da fonti investigative a Fanpage.it, tra i due adolescenti vi sarebbero stati attriti pregressi.



Resta in gravi condizioni il 15enne accoltellato quest'oggi alla fermata dell'autobus di Cagliari da un coetaneo che lo ha aggredito all'uscita da scuola. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora da ricostruire, ma secondo quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, il 15enne si sarebbe estratto da solo dal petto il coltello da cucina usato dal compagno di scuola prima di accasciarsi a terra.

I due sarebbero usciti insieme dall'Istituto Superiore Sergio Atzeni di Capoterra e si sarebbero diretti con altri compagni verso la fermata dell'autobus intorno alle 13. I ragazzini avrebbero qui iniziato a litigare, fino a quando il 14enne fermato non ha estratto l'arma dallo zaino per aggredire il coetaneo. Si esclude per il momento l'ipotesi del bullismo alla base dell'aggressione, ma secondo quanto finora noto, tra i due adolescenti vi erano stati altri attriti in passato.

Il 14enne avrebbe colpito l'altro con un coltello da cucina portato con sé da casa, poi avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo della lite. Il ragazzino è stato prima fermato dagli altri studenti, che avrebbero anche cercato di picchiarlo, e poi è stato immobilizzato in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il 15enne rimasto ferito, invece, è stato soccorso dagli amici che hanno chiamato per lui i soccorsi.

Il ferito si trova nel reparto di Angiografia e i medici gli hanno applicato uno stent dopo una delicatissima operazione. Il ragazzino si trova nel reparto della terapia intensiva post operatoria. L'accoltellatore è invece stato portato via dalle forze dell'ordine con l'accusa di omicidio volontario. Nei prossimi giorni, le forze dell'ordine interrogheranno il 14enne per capire le dinamiche dei fatti e appurare le motivazioni dietro l'aggressione. L'adolescente, sotto shock, è stato consegnato ai militari dell'Arma di Capoterra e del comando di Cagliari.