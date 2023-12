Cagliari, 15enne accoltellato al petto all’uscita da scuola: fermato un 14enne Un ragazzino di appena 15 anni si trova in fin di vita in ospedale a Cagliari dopo essere stato colpito al petto con un coltello da cucina da un adolescente di 14 anni. Il giovane è stato fermato dalle forze dell’ordine. Il tutto sarebbe accaduto all’uscita da scuola.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzino di 15 anni sarebbe in fin di vita dopo essere stato accoltellato da un altro adolescente davanti all'Istituto Superiore Sergio Atzeni di Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari. A ferire gravemente il 15enne sarebbe stato un ragazzo di un anno più piccolo che è stato fermato dai carabinieri subito dopo l'evento.

L'episodio è avvenuto verso le 14, poco dopo l'uscita da scuola. I militari sono intervenuti vicino all'istituto dove era stato segnalato un accoltellamento tra giovani. Sul posto hanno poi trovato il 15enne ferito gravemente e per lui è stato disposto il ricovero in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso presso l'ospedale Brotzu di Cagliari. Il 14enne è stato invece fermato dalle forze dell'ordine: secondo la prima ricostruzione, la giovane vittima sarebbe stata colpita al petto con un coltello da cucina.

La notizia è stata commentata anche dal ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. "Quanto accaduto oggi all'uscita dell'istituto Sergio Atzeni di Capoterra desta grande preoccupazione – ha affermato -. Siamo in contatto con la direzione scolastica regionale per accertarci delle condizioni del ragazzo ferito e appurare la dinamica dell'evento. Questo fatto di violenza evidenzia ancora una volta la necessità di riportare la cultura del rispetto nelle nostre scuole".

Sono ancora poche le informazioni su quanto accaduto davanti all'istituto scolastico. Secondo quanto riferito da fonti informate a Fanpage.it, l'accoltellamento sarebbe avvenuto dopo un breve litigio tra i due adolescenti, poco lontano dall'ingresso della scuola di Capoterra.

Non è chiaro se al momento dell'aggressione fossero presenti altri compagni di scuola della vittima. Ulteriori indagini sull'accaduto saranno portate avanti dalle forze dell'ordine che hanno già iniziato ad ascoltare le testimonianze degli altri ragazzini iscritti all'Istituto superiore.