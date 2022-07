Quattro anni dopo il crollo del Ponte Morandi manca una legge per aiutare i parenti delle vittime La legge promossa dal Comitato Ricordo Vittime prevede aiuti economici per le spese legali, supporto psicologico e benefit per gli orfani delle vittime di disastri provocati da vizi nella progettazione, costruzione e manutenzione di edifici e infrastrutture pubbliche.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Crollo ponte Morandi a Genova ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Era pronto già il 10 agosto del 2021 il disegno di legge promosso dal Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi che punta a estendere i benefici attualmente riconosciuti ai familiari delle vittime del terrorismo a coloro che devono affrontare gli effetti di eventi tragici legati ai vizi nella progettazione, costruzione e manutenzione di edifici e infrastrutture pubbliche.

Quattro anni dopo il crollo del viadotto, avvenuto il 14 agosto 2018, la proposta è attualmente nelle mani delle commissioni della Camera. A Fanpage.it, Egle Possetti ha sottolineato che i familiari delle vittime sperano di vederla approvata entro la fine della legislatura.

La proposta di legge è nata dopo un'audizione del Comitato svoltasi il 4 maggio dello scorso anno davanti alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti alla Camera. Le prime firmatarie sono le presidenti delle commissioni Ambiente e Trasporti, Alessia Rotta e Raffaella Paita.

Leggi anche Crollo del Ponte Morandi: inizia udienza preliminare per 59 imputati

Nel dettaglio, la norma estenderebbe i benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo a coloro che devono fare i conti con eventi tragici imputabili a vizi nella progettazione, costruzione e manutenzione di edifici ed infrastrutture pubbliche.

Egle Possetti, foto da Facebook

Secondo quanto spiegato dalla portavoce del Comitato a Fanpage.it, la norma assicurerebbe ai familiari delle vittime aiuti economici per affrontare le prime spese legali, supporto psicologico e benefit per permettere agli orfani di inserirsi nel mondo del lavoro. "Vorremmo che godessero di incentivi e facilitazioni per iniziare a lavorare. Per i figli delle vittime è importante diventare indipendenti prima del tempo ed è fondamentale che possano contare sull'aiuto dello Stato" ha sottolineato Possetti.

"Desidero che la legge sia un vero e proprio ombrello per chi si ritroverà nella nostra stessa situazione. In questo frangente sto pensando alle vittime del Mottarone: quanto successo sulla funivia dopo appena 4 anni dalla tragedia di Genova mi ha addolorata".