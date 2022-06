Quanto costa mangiare nel nuovo ristorante di Alessandro Borghese a Venezia: menù e prezzi Lo chef Alessandro Borghese sta per inaugurare il suo nuovo ristorante a Venezia: quando apre “AB – Il lusso della semplicità”, la location scelta e il menu proposto dal locale.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamerà "AB – Il lusso della semplicità" il nuovo ristorante di Alessandro Borghese a Venezia. L'apertura è prevista per domenica 26 giugno.

L’idea, come ha spiegato lo stesso chef fa in un’intervista da lui rilasciata al ‘Corriere della Sera’, è nata alcuni anni fa: “Dopo l’acqua alta del novembre 2019, il sindaco di Venezia Brugnaro, che è un mio amico, mi ha chiesto di cucinare per una raccolta fondi di Confindustria. Quella sera ho scoperto che il Comune aveva lanciato un avviso esplorativo per affittare parte del palazzo del Casinò a un’attività di ristorazione: ho subito inviato una manifestazione di interesse e il progetto è stato scelto”, ha detto Borghese, finito qualche settimana fa al centro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni sulla presunta mancanza di dedizione al lavoro per i giovani di oggi.

A ospitare il nuovo ristorante di Alessandro Borghese a Venezia saranno gli spazi del Casinò della città lagunare. I locali, all’interno di Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, si sviluppano su un’area grande 740 metri quadrati, di cui 400 interni e 340 di giardino affacciato sul Canal Grande. Palazzo Ca’ Vendramin Calergi è uno storico edificio cinquecentesco veneziano che ospita ancora oggi il Casinò. È situato nel sestiere di Cannaregio e si affaccia sul Canal Grande tra Casa Volpi e Palazzo Marcello, davanti a Palazzo Belloni Battagia e al Fontego del Megio.

Menù e prezzi del nuovo ristorante di Alessandro Borghese

Ecco, di seguito, i menù e i relativi prezzi che è possibile degustare nel ristorante di Alessandro Borghese "AB – Il lusso della semplicità" a Venezia

OSTRICHE E PESCE CRUDO

Dressing e Frutta Fresca al pezzo

Scampi 6

Ostriche 7

Gambero Rosso 8

Pesce del giorno leggermente marinato 6

Capasanta 6 1

Tagliatella di Seppia 6

Saltata di conchigliacei, datterini confitt e pane croccante 14

FRITTI

Fritto di paranza locale e gazpacho 15

Calamari fritti profumati con erbette aromatiche e limone, accompagnati da ponzu veneziana e mayonese al cumino nero 14

Palombo croccante e yogurt alla nipitella 12

A LA CARTE

Capasanta aumicata, insalata di cuore di bue, basilico e crema di cocco al coriandolo, quinoa bianca croccante 35

Uovo cremoso con spuma di patate, spinacini spadellati, crumble di pane e sarda fumé 33

Gallina in saor con datteri e chips di polenta 30

Picanha veneta con cappuccio scottato e jus di manzo 36

Diplomatica di Baccalà mantecato con spuma di cipolle all'agrodolce, nanziere al nero, verdure acidulate, chips di carasau e gelato tzatziki 30

“Cacio&Pepe” il mio Spaghettone Pasta Armando 28

Linguine Pasta Armando alla Busara di scampi con aglio nero e germogli di prezzemolo 35

Gnocchetti Pasta Fresca – il lusso della semplicità con granciporro, il suo corallo, bitter al sedano e anice 30

Risotto alle “bevarasse” con datterino confit, basilico e lime essiccato 28

Tagliolino con burro al limone, carpaccio di branzino aumicato e pane croccante alla maggiorana 32

Trancio di ombrina con crema di sedano rapa acidulato e pesca alla piastra 35

Anatra alla torba con insalatina di nocchio alle alghe e caramello salato all’arancia 40

Porchetta di Agnello con melanzana braciata al miso rosso, yogurt di capra e il suo fondo 40

Polpo alla brace glassato con salsa di aji amarillo, insalatina zucchine, fagiolini, albicocca e crescione 32

Anguilla in “Boreto” leggermente aumicata con polentina bianca morbida e cipollotto brasato 36

Finocchio all’anice aumicato, olive taggiasche, salsa all’arancia, quinoa croccante e insalatina di erbe amare 26

DESSERT