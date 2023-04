Quando finirà il maltempo in Italia: tregua nel weekend, ponte del 25 aprile a rischio Il meteo continua a essere caratterizzato da forte instabilità sull’Italia. Una rimonta dell’alta pressione ci regalerà un weekend più asciutto ma non per molto. Una nuova perturbazione in agguato potrebbe rovinare il ponte del 25 aprile.

A cura di Antonio Palma

L’instabilità meteo continua a farla da padrone in Italia e rischia di rovinare anche il ponte del 25 aprile. Dopo una ondata di maltempo, che ha interessato in particolar modo il centro sud, infatti, la Penisola questa settimana farà i conti con nuovi e continui cambi di fronte tra piogge e schiarite che si alterneranno più volte, interessando anche il nord. Tutta colpa della mancanza di un’area di alta pressione sull’Europa meridionale che espone l’Italia all’ingresso di ogni tipo di perturbazione con conseguenti cambiamenti repentini.

Maltempo al nord da domani 19 aprile

Da mercoledì 19 aprile ad esempio il maltempo tornerà a interessare il nord, che era stato ai margini della precedente perturbazione, portando rovesci e temporali, mentre al Centro-Sud continuerà la fase instabile caratterizzata da alternanza di schiarite e annuvolamenti. A metà settimana infatti un nuovo fronte perturbato, che si muoverà da est verso ovest sull’Europa centrale, lambirà anche le nostre regioni settentrionali.

Tregua dal maltempo al Sud da giovedì

Il tempo nel frattempo migliorerà al sud e lungo le coste del Centro nella giornata di giovedì 20 aprile mentre al nord continuerà a piovere con temporali diffusi e localmente molto intensi su Emilia-Romagna e bassa Lombardia. Dal pomeriggio peggiorerà anche sulle regioni centrali. Venerdì 21 aprile, infine, primi segnali di un nuovo miglioramento generalizzato del tempo. Nel corso della giornata continuerà l’alternanza di schiarite e annuvolamenti su gran parte del Paese almeno fino al pomeriggio, poi il tempo si rasserenerà dalla sera, preludio a un weekend decisamente più asciutto e soleggiato con tempo più stabile.

Le previsioni meteo per il ponte del 25 aprile

Una rimonta dell'alta pressione infatti ci regalerà un sabato 22 aprile all'insegna di una generale stabilità atmosferica con pochissime piogge e temperature in risalita. La cattiva notizia però è che già da domenica sera ci sarà una nuova perturbazione in arrivo dal nord che potrebbe essere responsabile dell’ennesimo ribaltamento delle condizioni meteo, in particolare sulle regioni settentrionali. Da lunedì poi il maltempo potrebbe interessare via via sempre di più al centro-sud con possibili precipitazioni sparse, diffuse su isole maggiori e versante adriatico, rovinando il ponte del 25 aprile.