Quando ci saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto: il calendario per Ferragosto 2024 Da giovedì 15 a lunedì 19 agosto il calendario delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto, che avvengono 4 volte a settimana, subisce alcuni cambiamenti in occasione della settimana di Ferragosto. Vediamo di cosa si tratta e quando si recuperano i concorsi.

A cura di Biagio Chiariello

In occasione di Ferragosto il consueto calendario delle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto subirà alcune modifiche a causa del giorno festivo (domani giovedì 15 agosto, appunto) in cui le estrazioni si fermeranno: secondo il regolamento del Lotto e del Superenalotto infatti non possono essere effettuate nei giorni festivi.Sono dunque previsti dei cambiamenti di data e conseguente rimodulazione delle estrazioni anche nei giorni successivi.

Quest’anno infatti il giorno dell'Assunzione di Maria (Ferragosto) arriva di giovedì, giorno nel quale di solito si assiste al secondo appuntamento settimanale con Lotto e SuperEnalotto. I cambiamenti riguarderanno entrambi i giochi con tre posticipi consecutivi che seguiranno le stesse date per entrambe le lotterie e sfoceranno anche nella prossima settimana, cioè lunedì 19 agosto.

Le novità inizieranno proprio con l'estrazione di domani, 15 agosto, che sarà spostata al giorno successivo in cui però è normalmente prevista l’estrazione aggiuntiva del venerdì. Per questo ci sarà un doppio posticipo.

Come cambia il calendario delle estrazioni del SuperEnalotto per Ferragosto

Le estrazioni del Superenalotto, come si sa, avvengono quattro volte a settimana – il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’art.1 del D.M. 30 gennaio 1997, nel mese di agosto il classico calendario subirà alcune modifiche, poiché l’estrazione di giovedì 15 agosto cadrà in un giorno festivo, Ferragosto appunto.

Vediamo questi cambiamenti in dettaglio:

Concorso SuperEnalotto n° 129 di giovedì 15 agosto è posticipato a venerdì 16 agosto 2024,

Concorso SuperEnalotto n° 130 di venerdì 16 agosto è posticipato a sabato 17 agosto 2024,

Concorso SuperEnalotto n° 131 di sabato 17 agosto è posticipato a lunedì 19 agosto 2024

Quando si recuperano le estrazioni del Lotto del 15 agosto: il calendario

Il giorno festivo di Ferragosto porterà ad un cambiamento anche del calendario delle estrazioni del Lotto. L’estrazione che ricade nel giorno della festa dell'Assunzione di Maria infatti non si terrà e il calendario sarà rimodulato, anche in questo caso, con tre posticipi.

Ecco le modifiche al calendario del Lotto:

L'estrazione del concorso n° 130 di giovedì 15 agosto è posticipata a venerdì 16 agosto 2024,

L'estrazione del concorso n° 131 di venerdì 16 agosto è posticipata a sabato 17 agosto 2024,

L'estrazione del concorso n° 132 di sabato 17 agosto è posticipata a lunedì 19 agosto 2024.