Quando chiudono le scuole per Natale 2024, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione

Quando chiudono le scuole per Natale 2024 regione per regione: tranne la Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna e Toscana, le lezioni saranno sospese da martedì 23 dicembre al 7 gennaio 2025 per un totale di circa 17 giorni di pausa didattica.

A cura di Ida Artiaco

Manca poco alle vacanze di Natale 2024. Gli studenti delle scuole italiane, dalle elementari alle superiori, possono cominciare a fare il conto alla rovescia, dal momento che in quasi tutte le regioni a partire da lunedì 23 dicembre comincerà un lungo periodo di festa, lontano dai banchi, che durerà fino a martedì 7 gennaio 2025, stando a quanto previsto dal calendario per un totale di ben 17 giorni di pausa didattica.

Si segnala che in alcuni casi, come in quello della Provincia autonoma di Bolzano, le vacanze di Natale partono sabato 21 dicembre, in altri, come quelli di Emilia Romagna e Toscana, bisognerà aspettare mercoledì 24 dicembre, la vigilia di Natale. Si ricordi anche che ai giorni di vacanza previsti dal calendario ufficiale si possono aggiungere quelli stabiliti dal collegio dei docenti di ogni istituto.

Vacanze di Natale 2024, l'elenco delle date regione per regione

Eccetto pochissime eccezioni, dunque, le vacanze scolastiche per il Natale 2024 cominceranno lunedì 23 dicembre. Ecco, di seguito, il calendario regione per regione:

Abruzzo : dal 23 dicembre;

: dal 23 dicembre; Basilicata : dal 23 dicembre;

: dal 23 dicembre; Calabria: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Campania: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Emilia Romagna: dal 24 dicembre;

dal 24 dicembre; Friuli Venezia Giulia: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Lazio: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Liguria: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Lombardia: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Marche: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Molise: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Piemonte: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Puglia: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Sardegna: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Sicilia: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Toscana: dal 24 dicembre;

dal 24 dicembre; Umbria: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Valle d’Aosta: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Veneto: dal 23 dicembre;

dal 23 dicembre; Provincia Bolzano: dal 21 dicembre;

dal 21 dicembre; Provincia Trento: dal 23 dicembre.

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Natale 2024

Le vacanze di Natale dureranno fino a lunedì 6 gennaio, festa dell'Epifania, incluso. Ciò significa che si tornerà sui banchi di tutta Italia martedì 7 gennaio, dopo più o meno 17 giorni di pausa didattica. Poi toccherà aspettare, per un nuovo periodo di festa, le vacanze di Pasqua, che quest'anno cade di domenica 20 aprile.