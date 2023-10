Quando cambia l’ora solare nel 2023 e quando torna l’ora legale Domenica prossima, 29 ottobre 2023, saluteremo l’ora legale: lancette indietro di un’ora (dalle 3.00 alle 2.00). In realtà l’Europa si è già espressa da qualche anno per l’abolizione di questo passaggio, ma al momento nessuno degli stati membri ha deciso di cambiare il sistema.

A cura di Biagio Chiariello

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023 torna l'ora solare e questo significa che dovremo spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro. Si dormirà un'ora in più, almeno fino alla prossima primavera. L'ora solare rimarrà infatti in vigore fino a domenica 31 marzo, quando farà ritorno l'ora legale e, di conseguenza, le lancette andranno spostate in avanti di sessanta minuti.

Il sistema alternato che vede 5 mesi di ora solare e 7 mesi di ora legale scandisce le nostre vite ormai dagli anni Sessanta. Ma ora più che mai è in discussione, soprattutto a livello europeo. In un periodo storico in cui è forte la preoccupazione a livello nazionale per i forti rincari dei consumi energetici, avere un'ora di luce in meno è chiaramente motivo di discussione.

In realtà il Parlamento europeo nel 2019 aveva votato a grande maggioranza, l’84%, per abolire dal 2021 il passaggio dall’ora legale all’ora solare, però, poi è arrivata la pandemia e tutto si è fermato.

L'ora solare arriva domenica 29 ottobre, lancette indietro di 60 minuti

L'ora solare 2023 sarà in vigore dunque da oggi domenica 29 ottobre e, spostando le lancette dell'orologio un'ora indietro – dalle 3.00 alle 2.00 – guadagneremo un'ora di sonno in più.

Inoltre la mattina ci sarà più luce ma il pomeriggio farà buio prima.

Un passaggio che tuttavia per alcune persone può essere motivo di stress e malesseri vari. C'è chi ne risente non solo per una giornata, ma anche per diverse settimane. Si tratta del cosiddetto "ritmo circardiano", il nostro orologio biologico, che può trovarsi in difficoltà di fronte ad un cambiamento non graduale. E gli effetti possono farsi sentire anche sull'umore.

Quando torna l'ora legale nel 2024

Il cambio dell'ora resterò attivo fino al weekend del 30 e 31 marzo 2024, quando nella notte tra sabato e domenica le lancette dovranno essere spostate un'ora in avanti (quindi dalle 2.00 alle 3.00) ed entrerà in vigore l'ora legale.

Perché non è ancora stato abolito il cambio ora?

Il cambio dell'ora solare all'ora legale è stato introdotto in Europa dal 1966. Secondo diverse misurazioni, ci sono diversi vantaggi riscontrati dall'introduzione dell'ora legale. Un recente studio compiuto da Conflavoro PMI sostiene che permetterebbe di risparmiare 2,7 miliari di euro l'anno.

Terna Spa, società di distribuzione di energia elettrica, ha spiegato che grazie all'ora legale dal 2004 al 2022 nel nostro Paese il risparmio sul consumo di energia elettrica è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato un risparmio di circa 2 miliardi di euro.

La Commissione europea ha avanzato la proposta di abolirlo nel 2018. Proposta poi approvata dal Parlamento europeo nella prima metà del 2019. Da allora però non c'è stato nessun avanzamento. Era stata approvata una direttiva che rinviava ai singoli Stati la scelta su come comportarsi ma per nessun Paese ha preso una decisione in merito.