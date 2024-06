Quando arriva il caldo africano in Italia e dove sono previsti temporali: le previsioni meteo di Giuliacci

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

"Oggi, venerdì 7 giugno, arriva sull'Italia l'anticiclone africano, che poterà soprattutto al Sud temperature più elevate, con il termometro che potrebbe raggiungere i 38 gradi centigradi, ma al Nord continueranno i temporali per tutto il weekend e oltre".

Sono queste le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato cosa dovremo aspettarci dal punto di vista meteorologico nei prossimi, ed in particolare nel weekend, il primo di giugno all'insegna del caldo complice il passaggio dell'anticiclone africano.

Sole al Sud e temporali a nord: le previsioni meteo

Mentre al Sud da oggi, venerdì 7 giugno, fino alla prossima settimana è previsto bel tempo, al Centro Nord non mancheranno le perturbazioni. Secondo Giuliacci, ci saranno "tra oggi e domani temporali soprattutto sulle Alpi e sul Triveneto. Poi tra il 9 e il 13 giugno passeranno ben due perturbazioni che porteranno rovesci e temporali tutti i giorni sul Nord, in particolare sui laghi alpini, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, tranne che sull'Emilia Romagna. Pioggia la settimana prossima, tra martedì e giovedì, anche al Centro. Non sono previsti temporali al Sud".

Temperature in aumento, ma non si raggiungeranno i 40 gradi

Per quanto le temperature, Giuliacci ha sottolineato che "l'anticiclone africano sarà presente su tutta l'Italia solo tra l'8 e il 9 giugno. Al Nord, tuttavia, le temperature massime resteranno sotto i 30 gradi almeno fino al 20 giugno. Al centro l'anticiclone si avvertirà nel weekend ma sarà debole. L'apice lo toccherà domenica 9 giugno quando le massime saranno comprese tra 30 e 33 gradi, ma poi tra il 15 e il 20 giugno le massime torneranno sotto i 30 gradi".

Discorso diverso per il Sud del Paese, dove però comunque l'africano sarà moderato e non forte. "L'anticiclone sarà presente l'8 e il 9 giugno, sarà assente dal 14 al 16 e poi ritornerà dal 17 al 20. Il picco di caldo sarà toccato domenica 9 giugno quando si raggiungeranno valori massimi compresi tra 34 e 36 gradi, e in particolare si sfioreranno i 38 gradi su Puglia, Lucania, Est della Sicilia e Calabria Ionica", ha concluso l'esperto.