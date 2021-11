Quali sono le province in cui stanno crescendo di più i contagi Covid, regione per regione Quali sono le province italiane in cui è stato registrato ieri il maggior numero di casi Covid: in testa ci sono quelle di Roma, Milano e Napoli. Ma attenzione anche a Torino, Padova, Bolzano e Trieste.

A cura di Ida Artiaco

È la provincia di Roma la prima in Italia per aumento di nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore. Secondo quanto emerge dal bollettino di ieri, mercoledì 17 novembre, la Capitale con i suoi 672 contagi giornalieri è al primo posto dell'elenco delle province in cui più stanno crescendo le infezioni da Coronavirus. Segue quella di Milano (+609) e poi ancora Napoli (+463). In crescita i numeri di Torino, dove ieri sono stati confermati 310 nuovi casi, e Padova, dove ne sono stati 356.

A preoccupare è però anche la provincia di Bolzano, dove sono stati registrati 365 contagi, con una incidenza pari a 407 casi ogni 100mila abitanti e un tasso di occupazione delle terapie intensive sopra la soglia di guardia. Tanto è vero che si parla in questo caso di possibile passaggio in zona gialla, così come per il Friuli Venezia Giulia: qui nella sola provincia di Trieste sono stati confermati 279 casi in 24 ore, con incidenza a quota 707 casi ogni 100mila abitanti, e in quella di Gorizia altri 132. La provincia di Enna, al contrario, è quella con il minor numero di casi Covid confermati (+2) da ieri.

Vediamo ora i dati delle tre province di ogni regione in cui si registra oggi un incremento maggiore rispetto al totale dei contagi nel giorno precedente, con il numero di nuovi casi e l'aumento percentuale.

Lombardia:

Brescia: +224 (+0,20%)

Varese: +213 (+0,23%)

Milano: +609 (+0,21%)

Veneto:

Padova: +356 (+0,37%)

Treviso: +287 (+0,31%

Venezia: +286 (+0,35%)

Campania:

Napoli: +463 (+0,16%)

Caserta: +166 (+0,23%)

Salerno: +169 (+0,22%)

Emilia-Romagna:

Bologna: +172 (+0,16%)

Ravenna: +133 (+0,37%)

Forli-Cesena: +164 (+0,39%)

Lazio:

Roma: +672 (+0,23%)

Latina: +106 (+0,27%)

Frosinone: +82 (+0,24%)

Piemonte:

Torino: +310 (+0,15%)

Cuneo: +63 (+0,11%)

Alessandria: +58 (+0,18%)

Sicilia:

Catania: +139 (+0,17%)

Palermo: +69 (+0,08%)

Messina: +93 (+0,25%)

Toscana:

Firenze: +94 (+0,11%)

Lucca: +40 (+0,13%)

Siena: +40 (+0,23%)

Puglia:

Bari: +120 (+0,12%)

Taranto: +89 (+0,21%)

Lecce: +59 (+0,18%)

Trentino:

Bolzano: +365 (+0,44%)

Trento: +112 (+0,22%)

Friuli Venezia Giulia:

Trieste: +279 (+1,01%)

Udine: +171 (+0,31%)

Gorizia: +132 (+0,89%)

Marche:

Ancona: +96 (+0,26%)

Macerata: +62 (+0,25%)

Ascoli Piceno: +51 (+0,39%)

Liguria:

Genova: +107 (+0,18%)

La Spezia: +59 (+0,36%)

Imperia: +62 (+0,36%)

Calabria:

Cosenza: +52 (+0,18%)

Reggio Calabria: +70 (+0,22%)

Catanzaro:+31 (+0,26%)

Abruzzo:

Pescara: +64 (+0,32%)

Teramo: +46 (+0,22%)

Chieti: +54 (+0,25%)

Sardegna:

Sud Sardegna: +31 (+0,24%)

Sassari: +58 (+0,27%)

Umbria:

Terni: +15 (+0,11%)

Perugia: +77 (+0,15%)

Basilicata:

Matera: +25 (+0,25%)

Potenza: +15 (+0,07%)

Molise:

Isernia: +9 (+0,22%)

Campobasso:+5 (+0,05%)

Valle d'Aosta: