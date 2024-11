video suggerito

Quali sono le migliori pizze surgelate da comprare nei supermercati italiani: la classifica secondo Gambero Rosso Quali sono le delle migliori pizze Margherita surgelate vendute nei supermercati italiani? Ce lo dice Gambero Rosso che ha testato ben 37 varianti disponibili della pizza per eccellenza , tenendo in considerazione la qualità degli ingredienti: dall’impasto al pomodoro, fino alla mozzarella e al basilico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amata da grandi e piccini, la pizza è tra i piatti più apprezzati dagli italiani, che ne apprezzano tanto quella appena sfornata quanto quella surgelata. Dal 2017 è diventata Patrimonio immateriale dell'umanità Unesco e negli ultimi anni anche il mercato sembra confermare il successo di questo prodotto che rappresenta simbolicamente l'Italia e la sua cultura.

I parametri per determinare le migliori pizze surgelate

Dopo Altroconsumo anche Gambero Rosso ha redatto una classifica dei migliori marchi, testando ben 37 varianti disponibili nei supermercati italiani di quella che è la pizza per eccellenza: la margherita. Secondo la rivista, solo 9 di queste tra tutte quelle prese in considerazione hanno ottenuto il punteggio minimo, valutando la qualità degli ingredienti, dall'impasto al pomodoro, dalla mozzarella al basilico.

Alla giuria di degustazione hanno partecipato Stefano Callegari (pizzaiolo e proprietario di vari locali a Roma e provincia: Trapizzino, Tonda, Maccarè, Romanè e Armare), Indra Galbo (membro della redazione di Gambero Rosso e capo panel per l'olio extravergine d'oliva), Iacopo Guiducci (sous-chef della Gambero Rosso Academy), Mara Nocilla (redazione di Gambero Rosso e degustatrice di olio evo), e Carlo Teodori (proprietario di Farinè La Pizza, Roma).

Leggi anche Per gli italiani comprare casa è sempre più difficile: per due famiglie su tre resta un sogno

La classifica delle migliori pizze surgelate secondo Gambero Rosso

Lo diciamo subito: al primo posto della classifica c'è la Pizza Margherita della famosissima ‘Antica Pizzeria da Michele' di Napoli. A produrla però è un'azienda di Meduno, in provincia di Pordenone, la Roncadin, specializzata in pizze surgelate di qualità.

Ha “sorpreso” i degustatori di Gambero Rosso, che la descrivono come “la più verace, la più bella, la più gustosa e profumata del contest” che “prende le distanze da quelle in lizza di almeno dieci punti”.

E sempre l'azienda di Pordenone si aggiudica il 5° posto. I punti di forza della Pizza margherita “La sottile” di Roncadin Extravoglia. I punti di forza sono “la qualità delle materie prime, un metodo di lavorazione che tende a riprodurre la pizza tradizionale come la cottura in forno a legna su pietra e la farcitura a mano”.

Sul Top 3 delle migliori pizze surgelate non manca Esselunga con la Margherita integrale. I degustatori della casa editrice premiano la versione integrale come “una pizza verace nella versione integrale, cotta in forno a legna”. A vincere è il “profilo aromatico che richiamano la crusca, i cereali non raffinati, il germe di grano”. “Buon pomodoro fresco, mozzarella appena sussurrata”.

Al secondo posto della classifica troviamo invece la Pizza Margherita Carrefour Classic. Per Gambero Rosso, “è una pizza che sa di pizza”. Con un aspetto che richiama la variante “bassa tipo romana”, la margherita della catena francese “composta e ben condita, soprattutto ricca di mozzarella”, con “profumo pulito e onesto di prodotto di forno”. Voto positivo anche per il “pomodoro” e per l'impasto “non male”. Il tutto a “poco più di 3 euro per due porzioni”.

Questa la classifica stilata da Gambero Rosso delle migliori pizze Margherita surgelate:

L’Antica Pizzeria da Michele – Pizza Margherita Carrefour Classic – Pizza Margherita Esselunga Equilibrio – Pizza Margherita integrale Magnifica Rotonda – Pizza Margherita Roncadin Extravoglia – Pizza Margherita la sottile Esselunga Bio – Pizza margherita biologica Consilia – Pizza Margherita bordo alto Zanini – Pizza alta in teglia Margherita Esselunga – Pizza Margherita