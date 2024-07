Quali sono le migliori pizze surgelate vendute nei supermercati italiani, secondo Altroconsumo

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Da anni e anni le pizze surgelate rappresentano una soluzione comodissima a casa, sia per una serata in famiglia sia in compagnia degli amici. In passato etichettate come alimento di scarsa qualità, negli ultimi anni le varie catene di supermercati hanno saputo rivalutarle. Naturalmente è fondamentale anche saper scegliere per assicurarsi una pizza valida sia dal punto di vista del sapore e sia per ingredienti utilizzati. In tale ottica ci viene in aiuto la recente classifica di Altroconsumo, già recentemente artefice di un valido test sulle mozzarelle da supermercato.

L'associazione ha dunque valutato le pizze surgelate di marchi come Cameo, Esselunga, Conad, Carrefour (per dirne solo alcuni) considerando diversi elementi. Ognuno di questi rappresenta una specifica percentuale sulla base della quale si ottiene la pizza surgelata migliore: la valutazione nutrizionale per 100 grammi, ad esempio, è il 30% del totale ed è anche l'aspetto più importante di tutti quelli presi in considerazione. È basata sul Nutri-Score, un sistema che premia gli alimenti con nutrienti positivi e penalizza quelli con alti livelli di grassi saturi, zuccheri e sale.

Successivamente sono stati considerati gli additivi (15%) presenti all'interno dei singoli prodotti valutati; il grado di trasformazione (15%) che chiaramente penalizza i prodotti maggiormente processati; la presenza di verdura (10%), valutata positivamente, seguendo le raccomandazioni dell'Oms; importante è anche l'equilibrio dei nutrienti per un pasto (25%) che considera l'energia per porzione e l'equilibrio tra carboidrati, proteine e grassi. Ultima è la porzione di pizza nel cartone (15%).

Ma veniamo ai risultati. Secondo i punteggi di Altroconsumo la migliore pizza in assoluto è ‘Italpizza La Numero Uno Marinara' con 72 punti totali. Ma buone (con punteggi che vanno da 69 a 61) sono anche le pizze surgelate ad esempio la ‘Esselunga Bio Pizza alle Verdure con Grano Kamut' o la ‘Findus La Pizza Margherita'.

Dall'11esima alla 40esima posizione troviamo invece tutte pizze surgelate di qualità ‘accettabile' secondo l'analisi di Altroconsumo, dalla ‘Roncadin Pizza Extra Voglia La Sottile Verdure' (57 punti) fino alla ‘Da Pino La Pinsa Margherita' (49 punti totali).

La classifica delle migliori pizze surgelate secondo Altroconsumo:

Italpizza La Numero Uno Marinara (Qualità: Buono, 72 punti), Esselunga Bio Pizza alle Verdure con Grano Kamut (Qualità: Buono, 69 punti), Findus La Pizza Rossa (Qualità: Buono, 67 punti) Iper La Grande I Pizza alle Verdure Zucchine, Melanzane, Peperoni e Spinaci (Qualità: Buono, 67 punti) Smart (Esselunga) Pizza Margherita (Qualità: Buono, 65 punti) Buitoni I Tranci Margherita Pizza Qualità: Buono, 63 punti) Tre Mulini (Eurospin) Pizza Integrale Pomodoro Ciliegino e Rucola (Qualità: Buono, 62 punti) Findus La Pizza Margherita (Qualità: Buono, 62 punti) Buitoni Bella Pinsa Margherita (Qualità: Buono, 61 punti) Roncadin Pizza Extra Voglia La Sottile Verdure (Qualità: Accettabile, 57 punti) Buitoni Forno Di Pietra Verdure (Qualità: Accettabile, 55 Punti) Esselunga Equilibrio Pizza Ai Cereali Con Verdure (Qualità: Accettabile, 54 Punti) Tre Mulini (Eurospin) Maxi Margherita (Qualità: Accettabile, 54 punti) Valis 4 Pizze Margherita Cotte Su Pietra (Qualità: Accettabile, 54 punti) Coop Pizza Margherita Xl (Qualità: Accettabile, 54 punti) Cameo Regina Classica Margherita (Qualità: Accettabile, 53 punti) Cameo Ristorante Pizza Rossa Alle Verdure Grigliate (Qualità: Accettabile, 53 punti) Italpizza 26×38 Verdure (Qualità: Accettabile, 53 punti) Iper La Grande I Pizza Stirata Funghi (Qualità: Accettabile, 53 punti) Cameo Ristorante Pizza Margherita Saporita Grandissima (Qualità: Accettabile, 52 punti) Cameo Ristorante Pizza Rucola E Pomodorini – Qualità: Accettabile (52 punti) Buitoni Bella Napoli La Classica Margherita Pizza – Qualità: Accettabile (52 punti) Carrefour Classic Pizza Margherita – Qualità: Accettabile (52 punti) Roncadin Pizza Extra Voglia La Sottile Tonno E Cipolla – Qualità: Accettabile (52 punti) Italpizza Che Pinsa! Pomodoro + Mozzarella – Qualità: Accettabile (52 punti) Coop Vivi Verde Pizza Con Verdure Grigliate Con Farina Integrale Biologica – Qualità: Accettabile (51 punti) Lettere Dall’italia Pizza Margherita – Qualità: Accettabile (51 punti) Italiamo (Lidl) Pinsa Margherita – Qualità: Accettabile (51 punti) Tre Mulini (Eurospin) 3 Pizze Margherita – Qualità: Accettabile (51 punti) Bakery Pizza Pala Margherita La Vera Italiana – Qualità: Accettabile (51 punti) Tre Mulini (Eurospin) Pizza Tonno E Cipolla – Qualità: Accettabile (51 punti) Italiamo (Lidl) Pizza Margherita Cotta In Forno A Legna – Qualità: Accettabile (50 punti) Esselunga Pizza Margherita – Qualità: Accettabile (50 punti) Bakery Pizza Pala Margherita – Qualità: Accettabile (50 punti) Italiamo (Lidl) Pizza Bufalina Con Mozzarella Di Bufala – Qualità: Accettabile (50 punti) Italpizza La Veloce Verdure – Qualità: 50 (Accettabile) Italpizza La Numero Uno Margherita – Qualità: 50 (Accettabile) Gelmarkt D’italiano Pizza Margherita – Qualità: 49 (Accettabile) Da Pino La Pinsa Pizza Bufala – Qualità: Accettabile (49 punti) Da Pino La Pinsa Margherita – Qualità: Accettabile (49 punti)