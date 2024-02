Quali sono le 10 auto più rubate in Italia e le regioni più colpite dai furti Secondo il report dell’Osservatorio LoJack “Stolen Vehicle Recovery 2024”, i furti d’auto sono aumentati del 5% rispetto al 2022. Nel 2023 sono state 4 le regioni maggiormente interessate dai furti d’auto e 10 i modelli più sottratti ai proprietari. Ai primi posti della classifica troviamo i Suv con 5 modelli che rappresentano il 53% delle macchine rubate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

I dati sono stati raccolti dalla ricerca Stolen Vehicle Recovery 2024 dell'Osservatorio di LoJack, società americana parte del colosso CalAmp e leader nei servizi telematici e nel recupero di veicoli rubati.

Il report segnala quali veicoli sono stati maggiormente ricercati dai ladri di vetture ed è stato elaborato prendendo in considerazione gli oltre 550 mila dispositivi di allarme installati a bordo di veicoli in circolazione sulle strade italiane. Secondo il report, i furti d'auto sono stati in aumento nel 2023. Si è infatti registrata una crescita del 5% rispetto al 2022. La maggioranza dei furti in Italia avvengono in Campania, Lazio, Puglia e Lombardia. In questi regioni sono stati segnalati il 90% degli episodi.

Le regioni più colpite dai furti d'auto

Secondo il report effettuato dall'osservatorio, 9 furti d'auto su 10 avvengono in 4 regioni specifiche del nostro Paese. Secondo i dati, 1 furto su 3 si verifica in Campania seguita da Lazio, con una quota del 24%, Puglia (20%) e Lombardia, con il 14% dei furti di macchine registrati nel nostro Paese nell'ultimo anno. Nel 2023, infatti il business dei furti di vetture ha registrato un aumento del 5% rispetto al 2022 con un triste primato dei Suv che rappresentano oltre la metà del totale rubato, ossia il 53% delle vetture sottratte ai proprietari.

Questi modelli detenevano una quota di incidenza pari al 33% solo quattro anni fa. Secondo LoJack, questi mezzi poi vengono immessi in diversi mercati e tutti finiscono rivenduti o sul territorio nazionale o nei Paesi dell'Est Europa.

La classifica delle auto più rubate dai ladri

Il report è riuscito a stilare anche una classifica dei modelli d'auto preferiti dai ladri. Al primo posto, come già anticipato, ci sono i Suv che rappresentano il 53% delle vetture rubate (fino a qualche anno fa il dato si attestava al 33%). Gli altri veicoli presenti nella top 5 delle auto più "desiderate" e sottratte sono la Fiat Panda, la Fiat 500, la Citroen C3, la Lancia Ypsilon e la Smart Fortwo.

Nella classifica al quinto posto troviamo la Smart Fortwo, poi vi è la Lancia Ypsilon (quarto posto delle vetture più rubate). Sul podio abbiamo la Citroen C3, al terzo posto per furti, la Fiat 500 e infine la Fiat Panda, al primo posto della classifica per i furti in Italia.

Quali sono i Suv più rubati in Italia

Anche nella categoria dei Suv ci sono dei distinguo da fare: la numero uno delle auto più rubate in Italia è infatti la Toyota Rav4 seguita poi dalla Toyota C-HR, dalla Fiat 500X, dalla Jeep Renegade e dalla Peugeot 3008. Quasi sempre i crimini vengono messi a segno anche grazie al supporto di strumenti hi-tech. Per riuscire a sottrarre le automobili ai proprietari, spesso i ladri clonano le chiavi per avere un accesso immediato alla vettura in pochi secondi senza lasciare segno di effrazione. I mezzi seguono poi diversi mercati di interesse che può portarli nell'est Europa o sul territorio nazionale.