video suggerito

Quali sono i migliori tonni in scatola e in lattina: la classifica di Altroconsumo Altroconsumo ha pubblicato una classifica che tiene in considerazione tutte le caratteristiche che è giusto conoscere quando si va a fare la spesa e si acquista una confezione di tonno in scatola o al vetro: la qualità dell’olio utilizzato, il contenuto di istamina e azoto, la presenza di mercurio, il peso del tonno pescato e i valori presenti sulla scatoletta come le informazioni sulle calorie e la data di inscatolamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se c'è un prodotto "salva-cena", sempre a disposizione nelle credenze degli italiani, questo è sicuramente il tonno in scatola: pratico e veloce, può essere impiegato in pochi minuti per preparare primi e secondi piatti semplici e gustosi. Ma che dire della qualità? Altroconsumo, l’organizzazione indipendente di consumatori in Italia, ha pubblicato una classifica che tiene in considerazione tutte le caratteristiche che è giusto conoscere quando si va a fare la spesa e si acquista una confezione di tonno in scatola o al vetro: la verifica dell’olio utilizzato, il contenuto di istamina e azoto, che garantiscono freschezza al pesce, la presenza di mercurio, il peso del tonno pescato e infine i valori presenti sulla scatoletta come le informazioni sulle calorie e la data di inscatolamento.

I ricercatori di Altroconsumo hanno scelto un campione di 30 confezioni di tonno all’olio di oliva o all’olio extravergine di oliva in lattina e in vetro delle principali marche in vendita in supermercati e discount. Ogni campione è stato quindi portato in laboratorio per le analisi chimiche, e sottoposto anche al giudizio di un pool di esperti e di comuni consumatori.

La classifica dei tonni in lattina

Di seguito la classifica del tonno in lattina con la valutazione della qualità di Altroconsumo:

Rio Mare pescato a canna (74)

pescato a canna (74) Angelo Parodi trancio (73)

trancio (73) Callipo (71) Rio Mare filodolio (70)

(71) filodolio (70) Carrefour Classic pinne gialle (70)

pinne gialle (70) Consorcio (70)

(70) Nostromo extravergine basso in sale (67)

extravergine basso in sale (67) Conad (67)

(67) As do Mar meno olio (67)

meno olio (67) Nostromo (67)

(67) Palmera (67)

(67) Mare Aperto un pizzico di sale (67)

un pizzico di sale (67) Mareblu verosapore tranci i extravergine (65)

verosapore tranci i extravergine (65) Rio Mare (64)

(64) Maruzzella (63)

La classifica dei tonni in vasetto

Altroconsumo ha stilato anche una classifica dei tonni in vasetto di vetro: al primo posto si posiziona Coop Fiorfiore Yellowfin con 72 punti, seguito da Callipo con 70 punti, entrambi di ottima qualità. Subito dopo troviamo Ondina di Eurospin con 69 punti, As Do Mar e Rio Mare lavorati a mano con 68 punti, Nostromo con 66 punti, Consorcio con 65 punti, Rizzoli con 62 punti, Angelo Parodi con 61 punti, e Zarotti e Mareblu Verosapore in extravergine entrambi con 60 punti