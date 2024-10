video suggerito

Quali sono i migliori minestroni surgelati da comprare al supermercato: la classifica di Altroconsumo Lo studio sui migliori minestroni surgelati di Altrocosumo. L'associazione ha analizzato 11 prodotti di altrettanti marchi presenti nella grande distribuzione, valutando criteri come la presenza di sostanze nocive e il gusto, stilando una classifica di qualità con voti da 1 a 100. I risultati premiano Esselunga.

A cura di Biagio Chiariello

Il minestrone è uno dei protagonisti della cucina tradizionale italiana e della dieta mediterranea. E durante la stagione fredda è l’alleato perfetto per seguire un regime alimentare sano e di qualità. Ma come fare a orientarsi nella selezione tra le tante offerte disponibili sugli scaffali dei supermercati?

I parametri per determinare i migliori minestroni surgelati

Altroconsumo ha esaminato 11 minestroni surgelati (tutti fatti esclusivamente con un mix di verdure a pezzetti da condire a piacere) disponibili nei supermercati, assegnando loro un punteggio da 1 a 100. I criteri utilizzati per la valutazione includono il sapore, la qualità dei prodotti utilizzati, la presenza di sostanze nocive e il rapporto tra qualità e prezzo.

Il risultato, lo anticipiamo, non è proprio eccezionale, non solo perché l'equilibrio e la varietà di verdure contenute non sono sempre di qualità: per quanto tutti e 11 i marchi analizzati siano risultati sicuri dal punto di vista microbiologico, 7 di essi contengono – sebbene entro i limiti di legge – sostanze potenzialmente dannose per la salute se consumate in eccesso.

La classifica dei migliori minestroni surgelati di Altroconsumo

A distinguersi è in particolare il marchio Esselunga (e non è la prima volta, era già successo coi panettoni): con 72 punti (qualità ottima), l"Esselunga Minestrone 15 verdure' si è rivelato il "migliore del test" con 72 punti su 100. "Questo prodotto – scrive Altroconsumo – è il più apprezzato nella prova di assaggio. Esce a testa alta anche dalle prove di laboratorio; nella ricerca dei pesticidi abbiamo trovato un principio attivo ma di quelli che non presentano problemi di sicurezza".

Al secondo posto (69/100) c'è il Minestrone Classico La Valle degli Orti. Al costo di 4 euro circa, porti a casa 850 g di prodotto di buona qualità e che soddisfa a pieno il palato. Al terzo posto, invece, c'è Freshona (Lidl), Minestrone 16 verdure, premiato come "miglior acquisto". Altroconsumo lo premia come "il più economico, valutazione ottima non avendo riscontrato nessun pesticida". Con 1 euro e 95 centesimi puoi acquistare 1 kg di prodotto.

Scorrendo la classifica troviamo comunque la maggior parte dei marchi conosciuti: Selex, Coop, Carrefour, Bonduelle, Orogel, Findus.

Ecco la classifica completa con le valutazioni di Altroconsumo:

1. Minestrone 15 verdure Esselunga: 72/100.

2. Minestrone classico La Valle degli Orti: 69/100.

3. Minestrone 16 verdure Freshona (Lidl): 66/100.

4. Minestrone di verdure Selex: 61/100.

5. Minestrone di verdure Coop: 59/100.

6. Minestrone con 15 verdure surgelato Carrefour: 59/100.

7. Gran minestrone Bofrost: 59/100.

8. Minestrone classico Bonduelle: 58/100.

9. Minestrone 16 verdure Delizie del Sole (Eurospin): 58/100.

10. Buon minestrone Orogel: 51/100.

11. Minestrone tradizione Findus: 50/100.