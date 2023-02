Putignano, muore da sola in casa e il suo corpo viene ritrovato dopo 15 giorni Una donna di 74 anni è morta da sola a Putignano, nel Barese, e il suo corpo è stato trovato dopo 15 giorni. Si indaga sulle dinamiche del decesso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il corpo di una donna è stato ritrovato in una casa del centro storico di Putignano, un paesino nel Barese. Secondo quanto reso noto, il cadavere era in avanzato stato di putrefazione. Sembra che la donna, un'anziana classe 1949, sia morta in casa almeno 15 giorni fa e che il suo cadavere non sia stato trovato da nessuno per due settimane.

Non sono ancora note le dinamiche del decesso. La 74enne è stata rinvenuta senza vita nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di via Bruni dal personale del 118, dalla polizia di Stato e polizia scientifica chiamata per tutti i rilievi del caso sul luogo del ritrovamento. Le indagini su quanto accaduto nella casa della 74enne sono ancora in corso: le forze dell'ordine stanno valutando tutte le ipotesi.

Stando a quanto reso noto finora, la 74enne è deceduta da sola in casa e non è stata raggiunta da familiari e amici per almeno 15 giorni. Non è chiaro se sul corpo della vittima vi fossero o meno segni di violenza. Saranno gli accertamenti a definire le dinamiche dei fatti e a chiarire le cause del decesso.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe dell'ennesima storia di solitudine e isolamento che ha coinvolto un anziano. I vicini di casa avrebbero riferito di non aver fatto caso all'improvvisa scomparsa della donna, descritta come una persona gentile e riservata. Il decesso della 74enne è purtroppo passata inosservata per circa 15 giorni fino a quando le forze dell'ordine non hanno ricevuto la richiesta di intervento sul posto.

Arrivati in via Bruni, gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione della donna e hanno rinvenuto il cadavere. Sul posto sono poi arrivati anche i medici del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 74enne. L'appartamento è stato poi lasciato alla squadra della Scientifica per tutti i rilievi del caso.