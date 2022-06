Progettavano attentato terroristico in Italia: fermate 2 persone. Si erano unite allo Stato Islamico Due persone sono state fermate con l’accusa di aver progettato un attentato in Italia. I due di origini kosovare si erano uniti allo Stato Islamico e si erano addestrati per compiere atti violenti.

A cura di Chiara Ammendola

Stavano progettando un attentato in Italia le due persone fermate dai carabinieri del Ros su provvedimento emesso dalla Procura di Trento. Si tratta di una uomo e di una donna, entrambi incensurati, nati in Italia da famiglie di origini

kosovare e che si erano avvicinati alla propagando jihadista finendo per unirsi allo Stato Islamico.