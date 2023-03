Prof morto durante progetto di ricerca in Egitto: troppi dubbi, disposta riesumazione della salma Il professor Giuseppe Provenzano, docente dell’università di Palermo, è morto durante un incidente stradale in Egitto dove stava partecipando a un progetto di ricerca in qualità di esperto della gestione delle risorse idriche.

A cura di Antonio Palma

Sarà riesumata la salma del professor Giuseppe Provenzano, il docente dell’università di Palermo morto nel dicembre dello scorso anno durante un incidente stradale in Egitto dove stava partecipando a un progetto di ricerca in qualità di esperto della gestione delle risorse idriche. Lo ha disposto la Procura del capoluogo siciliano per fare luce su ogni possibile dubbio sulla dinamica dei fatti che hanno portato alla morte del 57enne di Partinico.

L’estumulazione della salma del professore Giuseppe Provenzano infatti è solo il preludio a una serie di nuove indagini sul caso che era stato subito archiviato come incidente ma, secondo la famiglia dell’uomo, un po’ troppo frettolosamente. Sulla salma infatti verranno condotti una serie di esami post mortem tra cui una Tac dopo che i parenti del professore hanno chiesto delle risposte più chiare ai loro quesiti.

Il provvedimento di riesumazione è stato firmato dal procuratore aggiunto di Palermo Ennio Petrigni dopo numerose richieste da parte della famiglia del 57enne che già a partire dal gennaio scorso si era rivolta ai legali sollevando dubbi sulle cause della morte del congiunto e ritenendo troppe cose “poco chiare” nella vicenda. È stata avviata una procedura in Egitto per acquisire i verbali e la documentazione del sinistro ma contemporaneamente è stato avanzata la richiesta di esami sulla salma.

“Non abbiamo mai avuto dalle autorità locali l’esatta dinamica di cosa sia accaduto quella notte e delle risposte su eventuali responsabilità di terzi soggetti coinvolti” hanno spiegati i parenti. “La Riesumazione della salma è un passo importante. Si va alla ricerca della verità su quella notte. Stiamo collaborando con le autorità locali per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Non escludiamo che la salma possa darci qualche informazione in più sulle dinamiche dell’incidente” ha dichiarato invece l’avvocato della famiglia di Giuseppe Provenzano

La tragedia risale alla notte tra il 30 novembre e l’1 dicembre 2022 quando Giuseppe Provenzano è morto lungo la strada che collega Assuan e Abu Simbel mentre viaggiava a bordo di un pulmino travolto da un tir. Provenzano era impegnato in un progetto di ricerca nell’ambito di una collaborazione scientifica con le autorità universitarie egiziane che lo aveva portato nel Paese nordafricano in qualità di esperto della gestione delle risorse idriche in agricoltura.