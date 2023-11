Processo Ciro Grillo: la ragazza che ha denunciato lo stupro di nuovo in aula, iniziata udienza

Oggi al Tribunale di Tempio Pausania viene risentita per il secondo giorno consecutivo la ragazza che ha denunciato la presunta violenza di gruppo avvenuta nella villa del fondatore del M5S in Sardegna. Risponderà nel controesame alle domande dei legali dei 4 imputati.

È cominciata davanti al Tribunale di Tempio Pausania la seconda udienza del processo a Ciro Grillo e altri tre giovani per il presunto stupro di gruppo nei confronti di Silvia (nome di fantasia), la ragazza italo-norvegese che ha denunciato la violenza. La 23enne viene risentita per il secondo giorno consecutivo. Ieri, tra le lacrime, ha risposto alle domande del Procuratore Gregorio Capasso e del Presidente Marco Contu. Oggi è la volta del controesame con le domande dei legali dei 4 imputati.

"È importante valutare la credibilità della denunciante. Il processo si gioca sulla credibilità e l'attendibilità della ragazza. Certamente ci sono elementi di contraddizione rispetto alle dichiarazioni rese dall'altra ragazza rispetto agli elementi ulteriori a cominciare dai contenuti dei telefoni". Lo ha detto l'avvocato Gennaro Velle, legale di Francesco Corsiglia, uno dei quattro giovani imputati.

L'avvocato ha ricordato anche il presunto bacio che ci sarebbe stato al Billionaire, la sera del 16 luglio 2019 tra Ciro, il figlio del fondatore del M5S, e la stessa Silvia, di cui ha parlato la scorsa udienza l'amica della giovane, "quella ragazza non è stata la sola a parlare del bacio, anche un altro testimone che era presente al Billionaire ha visto il bacio". La giovane che ha denunciato ha, invece, detto di non aver memoria di quel bacio.

Stupro di gruppo a Torino, vittima lasciata in strada dopo 9 ore: "Facevano tutti così mentre tu dormivi"

Sui tempi della sentenza l'avvocato Velle dice: "Navighiamo a vista, è molto difficile parlare di una data. Bisogna ancora sentire i testi di parte civile, dei consulenti, prima di arrivare agli esami dei ragazzi c'è ancora tempo".

La giovane, 19enne all'epoca dei fatti, tra le lacrime e i singhiozzi, ieri ha dato la sua versione su quanto accaduto nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 2019 nel residence di Beppe Grillo, a Porto Cervo, dove si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo.

"Dopo lo stupro di gruppo non avevo più voglia di vivere – ha raccontato ieri in aula Silvia -. Una sera mi misi a correre lungo i binari e volevo lanciarmi contro un treno in corsa".