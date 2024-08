video suggerito

Principio d'incendio su traghetto a Piombino, fumo dalla sala macchine: 220 passeggeri evacuati Per cause ancora da accertare si è verificato un principio di incendio a bordo del traghetto Corsica Ferries in partenza dal porto di Piombino per l'Isola d'Elba. Sono iniziate immediatamente le operazioni di evacuazione dei circa 220 passeggeri a bordo. Vigili del fuoco in azione.

A cura di Ida Artiaco

Paura nel pomeriggio di oggi per centinaia di turisti in partenza per l'Isola d'Elba da Piombino. Un principio di incendio si è sviluppato a bordo del traghetto Corsica Ferries per cause che sono ancora in via di accertamento, come ha confermato il sindaco della città toscana Francesco Ferrari.

"Emergenza al porto di Piombino. Per cause ancora da accertare, pare si sia verificato un principio di incendio a bordo del traghetto Corsica Ferries in partenza dal porto di Piombino. Sono iniziate immediatamente le operazioni di evacuazione dei circa 220 passeggeri a bordo. La situazione è presidiata da tutti i soggetti titolati a garantire la sicurezza e l’incolumità", ha scritto il primo cittadino sui Facebook.

Stando alle prime informazioni disponibili, il principio di rogo sarebbe scoppiato nella sala macchine del traghetto "Corsica Express three", della compagnia Corsica Sardinia Ferries. L'imbarcazione è partita dal porto di Piombino intorno alle 15.15 e poi – dopo circa un quarto d'ora di navigazione – è stata fatta rientrare in porto a causa della presenza di fumo nella sala macchine. L'incendio, tuttavia, è stato quasi immediatamente domato.

L'incendio ha determinato un'avaria ai comandi portellone poppiero che non è stato possibile aprire una volta che il traghetto è rientrato a Piombino: per questo è scattata la procedura di emergenza e si è dovuto procedere con lo sbarco dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza per le quasi 300 persone a bordo. Sul posto sono arrivate tre camionette dei vigili fuoco e tre ambulanze. Come ha specificato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, "non risultano feriti di rilievo. Segnalato un passeggero con attacco di panico e uno con piccole escoriazioni dovute alla discesa dallo scivolo".