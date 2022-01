Previsioni meteo wekend, sabato e domenica con freddo sull’Italia ma senza pioggia Le previsioni meteo del weekend 22 -23 gennaio indicano un sabato e domenica dal clima invernale con tanto freddo ma asciutto. Il sole avrà la meglio quasi ovunque.

A cura di Antonio Palma

Sara un fine settimana decisamente dal sapore invernale ma asciutto quello che attende gli italiani secondo le previsioni meteo del weekend 22 -23 gennaio. Tra sabato e domenica, infatti, irromperà sulla Penisola l'attesa ondata di freddo polare che scalzerà l'anticiclone facendo crollare le temperature e riportando il clima a livelli più consoni al periodo. Le colonnine dei termometri si abbasseranno vistosamente in tutta Italia ma l'ondata di freddo colpirà in particolare il centro sud e le regioni del medio basso versante adriatico dove non mancheranno alcune piogge anche se di debole intensità. Sarà però solo il preludio di una nuova ondata di freddo atteso per la prossima settimana quando le temperature subiranno un ulteriore calo dopo una momentanea e parziale ripresa dell'alta pressione.

Previsioni meteo sabato 22 gennaio

Le previsioni meteo del weekend indicano un sabato 22 gennaio con freddo diffuso e intenso da nord a sud a causa dell'arrivo di un impulso di aria gelida di origine artica che, attraverso i Balcani, toccherà le nostre coste orientali. Proprio nei settori del basso adriatico assisteremo anche a qualche pioggia ma di scarsa intensità. Attesa neve sull'arco alpino orientale ma oltre i 1200 metri di quota. Il sole e il bel tempo però avrà la meglio quasi ovunque. Anche se assisteremo a un calo netto delle temperature, anche di qualche grado al di sotto delle medie al centro sud, avremo infatti correnti relativamente asciutte che non daranno vita a precipitazioni. Nel dettaglio avremo dunque tempo ventoso lungo i litorali e alternanza tra sole e nuvole al Sud e nelle Isole e comunque con poche piogge tra Calabria Puglia e Sicilia, abbondanza di sole altrove.

Previsioni meteo domenica 23 gennaio

Una situazione meteo che si confermerà anche per la giornata di domenica 23 gennaio quando avremo ancora nuvole sparse e qualche debole pioggia sulle regioni adriatiche del sud e prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Al mattino assisteremo alle solite gelate e a qualche nebbia sulle pianure del Nord. In serata attese foschie dense ed estesi banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali.