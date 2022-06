Previsioni meteo, weekend rovente: 37 gradi all’ombra. Le città più calde Temperature ancora in aumento complice l’anticiclone africano “Scipione” che alzerà nuovamente la voce. Milano e Firenze tra le città più calde.

A cura di Biagio Chiariello

Non è ancora tecnicamente estate, non essendo al 21 giugno. Ma dal punto di vista meteo la stagione è già partita in quarta in Italia e in tutta l'Europa sud-occidentale. La situazione pare destinata a non cambiare neanche in questo weekend con l'anticiclone africano "Scipione" che alzerà nuovamente la voce e i suoi effetti si sentiranno in particolare nel corso del prossimo weekend. Le temperature infatti sono previste in deciso aumento su diverse regioni tra Sabato 18 e Domenica 19 Giugno, come riportano gli esperti de Ilmeteo.it.

Temperature alte, in particolare, su Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Sardegna. Su queste regioni i valori massimi potranno toccare punte di 36/37 gradi all'ombra, anche oltre nelle zone interne. Condizioniparticolarmente calde anche nel resto del Nord e del Lazio dove si potranno raggiungere i 34/35 gradi a Bologna, Padova e Roma. Il caldo sarà meno intenso (previsti 32 gradi) su tutta la fascia adriatica centro-meridionale al Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 17 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato. Seguiterà il passaggio di velature, specialmente al Nord e sulla Penisola, insieme allo sviluppo di nubi cumuliformi, nelle ore più calde, attorno ai rilievi. Possibili temporali di calore nel settore appenninico, specie quello centro-meridionale nel pomeriggio.

Temperature massime stazionarie o in leggero ulteriore aumento. Le regioni più calde saranno quelle di Nord-Ovest, la Toscana e la Sardegna dove non si escludono locali picchi intorno ai 35 gradi. Venti deboli e a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Milano e Firenze tra le città più calde, con temperature massime previste di 35 gradi. Va poco meglio a Roma e Torino, dove si dovrebbe arrivare fino a 32-33 gradi, mentre Napoli non dovrebbe superare i 29-30 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 18 giugno

Transito di nuvolosità alta e sottile, mentre attorno ai rilievi si osserverà il consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme. Nel corso del pomeriggio non si escludono isolati e brevi temporali di calore nel settore alpino occidentale, sull’Appennino calabro e nelle aree interne della Sicilia. Temperature massime in calo lungo il medio Adriatico e al Sud peninsulare, complice una temporanea accentuazione della ventilazione da nord, con valori compresi tra 24 e 30 gradi. Caldo intenso al Nord, su Toscana, Lazio e Sardegna con punte fino a 33-35 gradi.