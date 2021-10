Previsioni meteo weekend e Ognissanti, maltempo e forti piogge in tutta Italia Che tempo farà nel weekend e ponte di Ognissanti: le previsioni meteo indicano che sabato una perturbazione atlantica si affaccerà al Nordovest con le prime precipitazioni. Domenica il fronte perturbato avanzerà progressivamente verso tutte le regioni. Lunedì 1 Novembre un secondo impulso perturbato colpirà praticamente tutta l’Italia con piogge forti.

A cura di Redazione Meteo

Il lungo weekend che sta per iniziare con la festività di Ognissanti sarà di maltempo sull’Italia. Le previsioni meteo del 30-31 ottobre e dell'1 novembre indicano che la penisola farà dovrà fare i conti con nuove perturbazioni nelle prossime ore. In queste ore un uragano di categoria 1 (MediCane – Mediterranean hurricane) sta impattando sulla Sicilia provocando piogge torrenziali, e anche nel weekend una forte perturbazione colpirà praticamente tutto il Paese. Sabato 30 ottobre, mentre il Medicane abbandonerà l'Italia con le ultime piogge sempre su Sicilia e Calabria, una perturbazione atlantica si affaccerà al Nord Ovest con le prime precipitazioni. Domenica 31 ottobre il fronte perturbato avanzerà verso tutte le regioni con piogge più consistenti sui settori occidentali, dal Piemonte alla Sicilia. Lunedì 1 novembre, festività di Ognissanti, una seconda perturbazione colpirà tutta l'Italia con piogge forti al Nord, in Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna, Sicilia e Calabria. Le temperature tenderanno a diminuire di giorno e ad aumentare di notte.

Che tempo farà al Nord nel weekend

Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica militare sabato 30 ottobre al Nord sarà una giornata nuvolosa su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta con precipitazioni sparse. Domenica e lunedì festività di Ognissanti diffusa instabilità ovunque, con precipitazioni anche intense: il maltempo avvolgerà tutto il Nord. L'1 novembre occhi puntati al mattino sulle regioni di Nord Ovest anche se le precipitazioni più intense si registreranno nella seconda parte del giorno quando colpiranno soprattutto il Nord Est.

Al Centro nebbia e pioggia

Al Centro nebbia nella giornata di sabato fino al tardo mattino, nel pomeriggio nubi sempre più consistenti su Sardegna e Toscana. Domenica di pioggia in Sardegna, lunedì piogge forti in Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna.

Maltempo anche al Sud

Al Sud sabato ancora temporali su Sicilia e Calabria, saranno più isolati sui restanti settori. Domenica e lunedì ancora maltempo, il giorno di Ognissanti sono attesi temporali soprattutto su Campania, Sicilia e Calabria.