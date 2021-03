Il primo weekend di marzo non sarà caratterizzato dal bel tempo ma da una corrente di aria fredda che porterò un netto calo delle temperature su gran parte delle regioni italiane. Secondo le previsioni meteo per sabato 6 e domenica 7 marzo infatti la nuvolosità intensa porterà rovesci e qualche nevicata a partire dagli 800 metri, con un ribasso delle temperature.

Previsioni meteo 7 marzo: sole al Nord, pioggia al Centro

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domenica 7 marzo ci sarà tempo instabile su quasi tutto il Paese, con qualche nuvolosità estesa su Alpi Occidentali e Centro-Sud e con rovesci che interesseranno soprattutto la Sardegna meridionale e la dorsale appeninica centromeridionale nel corso della serata. Infine secondo gli esperti meteo a partire da lunedì 8 marzo si avrà un nuovo peggioramento sulle regioni centrali e su parte delle regioni del Sud con possibilità di pioggia su Sardegna e sulle regioni centrali. Annuvolamenti consistenti sulle aree alpine e cielo sereno sul restante settentrione.

Meteo domenica 7 marzo: temperature minime in calo al Nord

In quasi tutte le regioni del Nord Italia domenica 7 marzo il cielo si presenterà con nubi sparse un po' ovunque e di maggiore intensità sulle Alpi occidentali. Sulle regioni del Centro ci saranno piogge su settori appenninici, bassa Toscana e zone interne del Lazio. Per quanto riguarda il resto del Paese invece rovesci saranno possibili su Basilicata e Sardegna: cielo a tratti nuvoloso alternato a schiarite su Campania e Sicilia. Per quanto riguarda le temperature queste subiranno un netto calo al Nord: a Milano ci sarà una minima di 4 e una massima di 11, mentre a Torino la minima raggiungerà i 3 gradi e la massima 11. Minima bassa anche a Firenze con 2 gradi, mentre a Roma i gradi sfiorano gli 11. Temperature tra i 9 e i 16 gradi nel capoluogo campano e tra gli 11 e i 18 gradi nella città siciliana.

Previsioni meteo lunedì 8 marzo: aumento della nuvolosità al Sud

Per quanto riguarda invece la giornata di lunedì 8 marzo, ci sarà un peggioramento sulle regioni centrali e un aumento della nuvolosità anche sulle regioni meridionali ma con fenomeni deboli soltanto sulle aree ioniche. Ci saranno ampie zone di sereno al Nord con intensificazione della copertura nuvolosa su Emilia-Romagna e arco alpino con possibili piogge sulla basse romagna.