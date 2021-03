Torna il maltempo su tutta Italia dopo una settimana di primavera. Le prime piogge arriveranno domani venerdì 5 marzo, poi nel weekend vi sarà un calo delle temperature fino a 10 gradi in meno. Maggiore instabilità per quanto riguarda il clima nel mese di marzo. Le piogge a Nordest e, in tarda serata, precipitazioni anche in Lombardia e sul resto del Nord

Le previsioni per venerdì 5 marzo

Si abbassano le temperature ovunque in Italia, con precipitazioni al Nord e la pressione che cede. Pioggia anche sull'Emilia Romagna e cielo nuvoloso al Centro, con precipitazioni occasionali. Sul Lazio previsti anche temporali. Le temperature al Nord subiranno un calo drastico, con valori massimi attesi tra i 12 gradi di Trieste e i 16 di Milano e Torino. Il cielo coperto al Centro e sulla Sardegna porterà nelle zone interessate temperature i cui massimi saranno compresi tra i 10 di l'Aquila e i 17 di Cagliari

Le previsioni per il primo weekend di marzo

Temperature molto più rigide peggioreranno il tempo per un periodo di tempo limitato secondo gli esperti. Quello che è certo è che nelle giornate di sabato, l'irruzione di aria fredda dei Balcani porterà un tempo instabile che causerà piogge veloci e temporali a Nordest che si sposteranno verso Nordovest. Sulle alpi è prevista neve al di sopra dei 7-900 metri. Peggioramento anche sugli Appennini con nevicate a 1600 metri, nelle zone interne del Lazio e sulla Sardegna. Domenica l'instabilità sembrerà scemare, anche se sugli Appennini vi saranno ancora precipitazioni. In particolare anche su Lazio e Abruzzo. Dalla Tunisia un debole vortice ciclonico farà peggiorare il tempo sulla Sardegna. Le temperature saranno ovviamente in diminuzione, soprattutto al Nord. Rispetto a questi giorni caleranno di quasi 10 gradi con valori massimi non più alti di 10 gradi.