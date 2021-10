Previsioni meteo lunedì 11 ottobre: arriva il freddo e la neve, rischio maltempo al centro sud Maltempo con piogge e temporali sul versante adriatico e al sud per l’inizio di settimana ma anche crollo termico per l’irruzione di aria fredda e nevicate anche a quote sotto i 1500 metri sugli Appennini. Ecco che tempo farà lunedì 11 ottobre a causa dell’irruzione di un vortice ciclonico che sospingerà sulla Penisola freddi correnti di origine polare.

A cura di Antonio Palma

Le previsioni meteo di lunedì 11 ottobre 2021

Le previsioni meteo per lunedì 11 ottobre indicano un inizio di settimana ancora all'insegna del maltempo ma anche del freddo e della neve a quote decisamente basse per il periodo che daranno agli italiani un primo assaggio di inverno. A causare un generale calo delle temperature in tutta Italia è l'irruzione di un vortice ciclonico che sospingerà sulla Penisola freddi correnti di origine polare con conseguente instabilità meteorologica diffusa un po' su tutte le regioni

Stando alle previsioni meteo degli esperti de IlMeteo.it, lunedì 11 ottobre sarà caratterizzato quindi da una elevata instabilità meteorologica che riguarderà soprattutto le regioni adriatiche e in parte quelle del sud dove infatti saranno frequenti rovesci e temporali. Per questo la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Sicilia. A caratterizzare il clima in generale però sarà un crollo termico con le temperature che in alcune regioni subiranno un calo anche di 8 gradi. Come conseguenza avremo le prime nevicate intense tra Valtellina e Alto Adige con fiocchi fin sotto i 1000 metri di quota, ma soprattutto sugli appennini, dove sono previste nevicate a partire dai 1400/1500 metri, in particolare su Abruzzo e Marche.

Secondo 3bmeteo, lunedì il vortice ciclonico che ha colpito l'Italia continuerà ad essere alimentato da aria fredda proveniente dai Balcani e sarà responsabile di piogge temporali sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali e di nevicate sulle zone appenniniche anche al di sotto dei 1500 metri. Al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, invece, tempo più stabile e soleggiato.

Sole al nord

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, il tempo per lunedì 11 ottobre nelle Regioni settentrionali sarà generalmente soleggiato a parte le foschie in Pianura Padana al mattino e alla sera e qualche nuvola di passaggio accompagnata da brevi rovesci in mattinata sulla Romagna

Temporali e neve in Abruzzo e Marche

Al Centro, invece, a parte Sardegna e Toscana dove il tempo sarà più asciutto anche se al mattino ancora nuvoloso, avremo precipitazioni sparse e temporali anche intensi soprattutto sui versanti adriatici. Il maltempo insisterà in particolare in Abruzzo e Marche ma con fenomeni in attenuazione dalla serata un po' ovunque.

Maltempo su Molise e Puglia

Al sud cielo generalmente molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi in particolare su Molise e Puglia garganica e dal pomeriggio anche su Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale.