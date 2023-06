Previsioni meteo di oggi 27 giugno: tornano pioggia e temporali sull’Italia A partire dalla seconda parte di oggi una nuova perturbazione interesserà le regioni settentrionali, in particolare il nord est, con poggia e temporali che proseguiranno poi per tutta la notte.

A cura di Antonio Palma

Il caldo estivo di questi ultimi giorni sarà destinato a durare ancora per poco, almeno al centro nord. Le previsioni meteo di oggi 27 giugno, infatti, indicano un progressivo allentamento dell’alta pressione sul nostro Paese con conseguente arrivo, a partire dalla seconda parte di giornata, di una nuova perturbazione che interesserà le regioni settentrionali, in particolare il nord est, con poggia e temporali che proseguiranno poi per tutta la notte su Lombardia orientale e meridionale, Emilia Romagna, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sarà il preludio a una nuova fase perturbata del tempo che interesserà a metà settimana anche le regioni centrali, in particolare quelle interne e adriatiche. Per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali sul nord del Lombardia

Le previsioni al nord: temporali intensi sul nord est

La perturbazione che sta interessando il centro europea nelle prossime ore lambirà anche l’Italia interessando in particolare il nord est con temporali, anche forti in alcune zone, e accumuli di pioggia anche intensi attesi in serata su alcune regioni come Trentino, zone montuose di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo nubi in aumento su Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali, in estensione nel corso del pomeriggio anche su Lombardia ed Emilia Romagna. Nel corso della notte nubi e pioggia si estenderanno poi man mano anche alle zone di pianura e costiere delle medesime regioni.

Al centro resiste il sole

Il cento sarà solo lambito da questa nuova perturbazione di oggi che però durante la notte toccherà la Romagna fino a estendersi alle Marche. Tempo soleggiato altrove e ancora caldo diffuso con temperature massime ampiamente sopra i 30 gradi salvo locali annuvolamenti lungo le zone interne appenniniche.

Al sud il caldo ancora padrone: picchi oltre i 35 gradi

Il caldo intenso invece resiste oggi al sud dove avremo sole su tutte le regioni e punte massime anche oltre i 35 gradi. Venti intensi di Maestrale attesi però su Sardegna e Canale di Sicilia e addensamenti pomeridiani più compatti su Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.