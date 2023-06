Previsioni meteo del weekend: temperature in aumento con l’anticiclone, ma resta forte instabilità Nel fine settimana migliora la situazione atmosferica della penisola. Temperature in aumento per il primo caldo, sebbene temporaneo, della stagione e tempo prevalentemente soleggiato, ma restano sacche di instabilità con possibili fenomeni temporaleschi, soprattutto al Nord e sui rilievi.

A cura di Teresa Fallavollita

In vista del weekend migliora la situazione atmosferica dell’Italia, con il graduale arrivo dell’alta pressione, accompagnata da temperature in netto aumento.

Ciò nonostante, previsti per sabato e domenica sparsi fenomeni temporaleschi da calore, che interesseranno soprattutto Alpi, Appennini e le zone a ridosso degli stessi. Queste le previsioni di Andrea Garbinato, meteorologo del sito IlMeteo.it.

Per gli amanti del caldo non è comunque possibile tirare un sospiro di sollievo: a inizio settimana prossima torneranno condizioni di forte instabilità causate dalla bassa pressione.

Per abbracciare realmente l’estate, quindi, si dovrà attendere ancora.

Meteo sabato 10 giugno, anticiclone africano da Sud e possibili rovesci a Nord

La principale novità del weekend sarà il deciso aumento delle temperature, con una notevole crescita dei valori diurni. “La presenza del potente ciclone Oscar al largo del Portogallo – spiega ancora Garbinato – favorirà la temporanea risalita, sul bacino del Mediterraneo e quindi anche sull'Italia, dell'anticiclone africano, il grande assente di questi giorni”.

Già da oggi, quindi, il passaggio dell’anticiclone toccherà le regioni meridionali, che raggiungeranno anche picchi di 31-32°C in Sicilia e Puglia, per poi estendersi a tutta la penisola.

Al Centro-Sud e sulle Isole è attesa la prima ondata di caldo africano, accompagnata da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, dovute all’alta pressione.

Il Nord, invece, potrebbe essere teatro della convergenza tra correnti fresche provenienti dal Nord Europa e il primo caldo torrido in risalita dall’Africa, che potrebbe essere causa di forti rovesci: nella giornata di sabato si potrebbero venire a creare celle temporalesche in grado di generare locali temporali, con colpi di vento e possibile grandine, in particolare su Alpi, Appennini e aree limitrofe.

Non si esclude che questa instabilità possa estendersi nel corso delle ore fino alle zone costiere o pianeggianti di Toscana, Marche, Lazio e Umbria.

Le previsioni meteo di domenica 11 giugno, picchi fino 33-34°C e temporali sul Nord-ovest

Discorso simile per domenica. La minaccia temporalesca resta in agguato: in mattinata sono previste condizioni prevalentemente stabili e bel tempo su tutta la penisola, mentre aumenta la possibilità di fenomeni temporaleschi durante il pomeriggio e la serata, soprattutto al Nord-ovest, sull’alta Toscana e tra Campania e Calabria.

Comunque, sarà proprio questa la giornata finora più calda, con picchi estivi anche superiori ai 33-34°C. In particolare al Centro-Sud e sulle isole continuerà la permanenza dell’anticiclone, che dovrebbe assicurare una domenica soleggiata e dalle temperature elevate.

I termometri saliranno anche al Centro-Nord, mentre si “fermeranno” intorno ai 29-30°C in Toscana e Pianura Padana.