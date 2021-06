Il mese di giugno si conferma instabile per quanto riguarda le temperature: dalla prossima settimana, dal 21 al 27 di giugno, a Nord si registreranno temporali anche di forte intensità dopo le temperature elevate degli ultimi giorni. Al Sud invece ci saranno ancora valori record, specie sulle regioni estreme e sulla Sicilia. A dividere in maniera netta l'Italia, l'aria fresca atlantica che non riuscirà a raggiungere il meridione. Il Sud sarà vittima dell'afa fino alla settimana dopo.

I temporali a Nord

Dopo un weekend di temperature record e di caldo afoso oltre i 30 gradi, il Nord dovrà aprire l'ombrello. Sono attese infatti precipitazioni sparse fino alla giornata di giovedì 24 giugno. Lunedì 21 giugno il Nord sarà interessato da rovesci e temporali sulle Alpi, con temperature massime leggermente più basse. Le piogge previste saranno forti e di lunga intensità secondo quanto riportato dalle previsioni meteo per la prossima settimana. L'instabilità generale e il maltempo accompagneranno quest'area del Paese almeno fino a metà settimana, quando il caldo potrebbe tornare protagonista su tutto il Paese per le ultime giornate di giugno.

Il tempo al Sud: caldo e temperature elevate

Nulla cambierà invece al Centro e al Sud, dove proseguirà l'ondata di caldo intenso con tempo più stabile e temperature sopra la media. Si raggiungeranno facilmente picchi di 35 e 40 gradi in molti settori. Le temperature oltre i 30 gradi potrebbero essere un trend costante fino alla fine del mese in questa parte del nostro Paese: l'aria fresca atlantica, infatti, interesserà soltanto la parte superiore dell'Italia, raggiungendo a fatica le zone più centrali. Non riuscirà invece a spingersi a Sud, troppo debole per spazzare via il caldo africano. Quest'estate, secondo le previsioni, sarà una delle più calde degli ultimi 10 anni.