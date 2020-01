Le previsioni meteo di domani, mercoledì 8 gennaio, sono ancora positive per l'Italia. Il sole e le temperature miti degli ultimi giorni continueranno anche nelle prossime ore, complice l'alta pressione che sta attraversando il nostro Paese. Tuttavia, ci sono pure degli effetti collaterali, con nebbia e foschia che attanaglieranno alcuni territori delle regioni settentrionali, e gelate mattutine. Unica eccezione al bel tempo saranno le piogge che colpiranno la Sardegna e che potranno dare vita anche a temporali.

Previsioni meteo 8 gennaio: sole e caldo da Nord a Sud

Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 8 gennaio, l'alta pressione che già ha caratterizzato i giorni scorsi dominerà ancora, ma cederà in Sardegna. Il tempo sarà in gran parte soleggiato, localmente nebbioso al Nord e in peggioramento proprio sulla Sardegna con piogge sparse o locali temporali. Sulle regioni centro-meridionali le temperature saliranno nuovamente sopra media. Continuerà invece a fare più freddo di notte, specialmente al Centro-Nord dove si scenderà anche intorno allo zero in città come Roma e Firenze, provocando ancora diffuse gelate. In generale, si può dire che le massime si assesteranno tra i 7 e 10 gradi centigradi al Nord, tra 10 e 14 gradi al centro, tra 12 e 14 gradi al Sud.

Previsioni meteo domani, l'alta pressione porta nebbia e foschia

Come effetto collaterale dell'alta pressione, come mostrano le previsioni meteo di domani, mercoledì 8 gennaio, ci sarà nebbia diffusa soprattutto su alcune regioni del Centro Nord. Sulla Val Padana, infatti, molte città e parecchie aree rurali dovranno fare i conti con forti riduzioni alla visibilità specie di notte e nelle ore prossime all'alba quando le basse temperature daranno man forte alla formazione di coltre nebbiosa. Ma dense foschie saranno possibili anche sui litorali tirrenici specie della Toscana e su alcuni versanti delle regioni tirreniche.

Previsioni meteo giovedì, temperature ancora su

L'ondata di bel tempo continuerà anche nella giornata di giovedì 9 gennaio, quando caleranno di qualche grado le temperature minime anche al Centro, con valori che oscilleranno tra -1 e 4 gradi centigradi al Centro-Nord con gelate su Val Padana e zone interne della Toscana, tra 5 e 11°C al Sud. Grande stabilità, dunque, in attesa del weekend.