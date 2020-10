Giornata caratterizzata da instabilità, ma con previsioni di pioggia a Centro e a Sud dal mattino fino a sera. Questo il quadro generale per le previsioni meteo di domani mercoledì 7 ottobre. La perturbazione (la n.4 del mese di ottobre) sta attraversando l’Italia portando ad un generale aumento della nuvolosità, ma con precipitazioni non particolarmente intense. Questa fase di leggero maltempo lascerà poi rapidamente spazio a un più deciso miglioramento: tra giovedì e venerdì è previsto, infatti, un temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Nel frattempo le temperature, inizialmente oltre la media a Meridione, si assesteranno intorno a valori normali per questo periodo dell’anno.

Previsioni meteo 7 ottobre

Nuvolosità, ma con ampie schiarite al Nord-Ovest, all’estremo Sud e in Sicilia. Al mattino qualche pioggia sulle regioni centrali e all’estremo Nord-Est. Nella seconda parte della giornata qualche precipitazioni isolata anche tra Umbria meridionale, zone interne del Lazio e dell’Abruzzo, Puglia settentrionale e Campania. Temperature massime in lieve rialzo a Nord-Ovest, senza grosse variazioni altrove.

Previsioni meteo mercoledì, giornata ventosa

Quella di domani sarà una giornata ventosa per forte Libeccio sul Mar ligure e sull’alto Tirreno. Venti moderati occidentali altrove con rinforzi nelle valli alpine occidentali e lungo l’Appennino centro meridionale. Raffiche prossime ai 70 km/h. I mari saranno molto mossi o agitati mar ligure, mar di Corsica, alto Tirreno.

Previsioni meteo giovedì

Passata la fase perturbata, dalla giornata di giovedì 8 è previsto un rinforzo dell'alta pressione con una discreta e gradevole stabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale, salvo per la presenza di nubi sparse al Nord, specialmente nella giornata di venerdì, quando non avremo comunque la necessità di aprire gli ombrelli.