Previsioni meteo 7 novembre, l’Italia divisa in due: Sole al Nord e rovesci sul Centro-Sud Che tempo farà oggi domenica 7 novembre? Secondo le previsioni meteo, il tempo sarà più stabile al Nord con sole e temperature più fredde. L’instabilità invece toccherà il Centro e il Sud dell’Italia: rischio rovesci su Toscana, Emilia Romagna e Sardegna. Il divario termico tra Nord e Sud resterà marcato fino a lunedì.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nelle previsioni meteo di oggi domenica 7 novembre si nota come l'Italia sia divisa in due tra tempo stabile e soleggiato al Nord, nonostante le temperature più basse, e la variabilità del Centro-Sud con caldo anomalo al Sud e sulla Sicilia. Per la prossima settimana si profila un peggioramento che investirà l'Italia tra lunedì e mercoledì. L'area ciclonica si è spostata verso la Sardegna. La terza perturbazione del mese, dunque, investirà maggiormente l'isola italiana.

Da lunedì le regioni settentrionali saranno nuovamente in balia del freddo e della quarta perturbazione del periodo. L'instabilità atmosferica aumenta tra Lombardia e Nord-Est nella giornata di lunedì. Il divario termico importante tra Nord e Sud invece resterà marcato fino a inizio settimana per poi ridursi dopo il weekend.

Maltempo in Italia, allerta meteo gialla su 5 regioni

Per la giornata di oggi domenica 7 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha decretato un'allerta meteo gialla per Toscana, Umbria dovuta al rischio temporali. Per il rischio idrogeologico, invece, è stata istituita l'allerta gialla per Abruzzo, Lazio, Sardegna e Toscana.

Sole al Nord, pioggia sull'Emilia Romagna e sulla Liguria

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare suggeriscono a Nord tempo in prevalenza soleggiato. Le nubi aumenteranno nella giornata di oggi 7 novembre 2021 sulla bassa val padana, sulla Liguria, Emilia Romagna e alto Adriatico. Le precipitazioni saranno più probabili sull'Emilia Romagna, sulla Toscana e sulla Liguria anche con rovesci. La situazione si rasserenerà nel pomeriggio per poi peggiorare di nuovo durante la serata lungo le coste medio-alto Tirreno e Liguria. Le temperature saranno più basse al Nord mentre tra Centro e Sud toccheranno punte di 25 gradi in particolare sui settori tirrenici e in Sicilia. Ventoso sulla Liguria e le regioni tirreniche.

Instabilità al Centro, temporali su Toscana e Sardegna

Molte nubi nei cieli del Centro con temporali attesi durante la mattinata su Marche, Umbria, alto Lazio e Toscana. Per quest'ultima è alto il rischio di forti rovesci che hanno portato la Protezione Civile a diramare un'allerta gialla. Dopo un primo miglioramento, nel pomeriggio si assisterà a un nuovo locale peggioramento in particolare su Lazio e Toscana. Il maltempo toccherà a fine giornata anche l'Umbria. Instabilità sulla Sardegna che già nei giorni scorsi è stata vittima della terza perturbazione del mese. Sull'isola forti rovesci e temporali che saranno più intensi al mattino sul settore nord. Nella giornata di domenica però vi saranno anche generali attenuazioni serali con parziali schiarite.

Nuvoloso al Sud con rovesci sulla Campania e la Sicilia

Al mattino vi sarà una nuvolosità estesa sulle regioni del Sud dell'Italia. Le nuvole lasceranno spazio a temporanee schiarite pomeridiane in attesa a fine giornata di un nuovo generale aumento della copertura con nuovi rovesci e temporali sulla Campania. Anche la Sicilia è vittima di cieli nuvolosi e piogge che inizialmente saranno più deboli ma che poi nel corso della giornata di domenica potrebbero trasformarsi in veri e propri rovesci.