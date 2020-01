Domani finiscono le ferie per moltissimi italiani, ma almeno le previsioni meteo per il 7 gennaio 2020 indicano una giornata soleggiata su quasi tutta la penisola. In mattinata il cielo sarà sereno sia al Centro che al Sud: qualche nube al Nord, ma senza precipitazioni. Il tempo rimarrà stabile per tutto il pomeriggio, anche se in serata il cielo potrebbe annuvolarsi anche al Centro-Sud. Qualche lieve pioggia è prevista solo in Toscana e Sardegna. Le temperature previste per il 7 gennaio resteranno tra una minima di 4 gradi e una massima di 14 gradi.

Dopo un inverno decisamente mite, le temperature sono nuovamente scese e abbiamo passato una Befana contrassegnata dal freddo in tutta Italia. Dopo l'aria fredda di questi giorni, la settimana sarà caratterizzata da meteo tranquillo, con solo alcune nubi sulle pianure delle regioni settentrionali e in alcuni tratti dell'Italia centrale.

Previsioni meteo 7 gennaio 2020

Per domani, martedì 7 gennaio, le previsioni meteo indicano cieli prevalentemente coperti al Nord, anche se non sono previste precipitazioni. Al mattino potrebbe esserci nebbia e nubi basse sulla pianura Padana, ma senza fenomeni di pioggia. Le temperature resteranno stabili e il meteo è previsto parzialmente nuvoloso anche a Milano e Torino.

Qualche nuvola anche al Centro, specialmente sulla Toscana e sul versante adriatico. In Sardegna si verificheranno alcune precipitazioni durante tutto il giorno. Il sole sarà invece protagonista sia a Roma che a Firenze. Il tempo rimarrà stabile anche in tutto il Mezzogiorno, con cieli sereni o comunque poco nuvolosi su quasi tutte le regioni.

Le previsioni meteo per la settimana

Mercoledì 8 gennaio 2020 il meteo potrebbe peggiorare, con qualche precipitazione anche nelle zone del Centro-Sud. Le temperature scenderanno, specialmente di notte e nelle prime ore del mattino nelle regioni Settentrionali. Giovedì 9 gennaio 2020, invece, l'alta pressione dominerà tutta la penisola garantendo tempo stabile e condizioni meteo prevalentemente soleggiate, con temperature in leggera ripresa nelle massime. Da venerdì le pianure del Nord potrebbero tornare a essere caratterizzate da tempo freddo e umido a causa delle pesanti coltri di nebbia.