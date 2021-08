Previsioni meteo 6 agosto: tregua dai temporali al Nord, meno caldo al Sud. Ma durerà poco Durerà poco, ma il quadro meteorologico della giornata di domani, 6 agosto, va verso una tregua sul fronte temporalesco che ha visto coinvolte molte regioni d’Italia in questi ultimi giorni. Anche le temperature dovrebbero subire un calo (per quanto all’estremo sud saranno sempre oltre i 35°). Da sabato la rimonta dell’alta pressione coinciderà con una nuova ondata di caldo.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di venerdì 6 agosto indicano che quella di domani sarà una giornata dal tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Quindi la situazione tenderà a migliorare al Nord, mentre il caldo subirà una sensibile ma temporanea attenuazione al Sud. Fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani in sviluppo come sempre a ridosso dei rilievi dove non saranno totalmente esclusi improvvisi ma brevi piovaschi specie sul comparto montano del Triveneto, non ci saranno precipitazioni. Un tregua dai temporali che tuttavia avrà vita breve in quanto già a cavallo del weekend ci attendiamo altri temporali sulle regioni settentrionali. Allo stesso tempo ci sarà una rimonta dell’alta pressione africana e l’innesco della quarta ondata di calore al Centro-Sud, con temperature che supereranno i 40 gradi a partire da domenica 8 agosto.

Previsioni meteo venerdì 6 agosto

Le previsioni meteo di domani 6 agosto fanno intendere che il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperà qualche rannuvolamento nell'area dei rilievi, ma senza precipitazioni importanti, salvo qualche sporadica pioggia tra le Dolomiti, il Cadore e la Carnia. Temperature massime in calo all’estremo Sud e sulla Sicilia, ma con punte ancora fin verso i 35-36 gradi sull’isola. Per il resto, valori per lo più compresi tra 28 e 34 gradi.

Previsioni meteo sabato

Sabato è prevista una bella giornata su gran parte del Paese, salvo la presenza di qualche nuvola al Nord-Ovest, sulle Alpi e Prealpi orientali. Qualche pioggia sarà possibile nel pomeriggio in Val d’Aosta, sulle Alpi piemontesi centro-settentrionali e su quelle occidentali della Lombardia. Il caldo tornerà ad intensificarsi quindi da Nord a Sud, con un aumento più sensibile in Sardegna.